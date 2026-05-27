Ein Adjektiv prägt zwei Spiele im Nachgang der Meisterschaftsrunde 2025/26 in den beiden B-Klassen im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken. Es heißt vorsorglich.

Und so stehen sich am Donnerstag ab 19 Uhr auf dem Rasen des SV Lemberg die beiden Tabellenletzten der B-Klassen West und Ost, der SV Bottenbach und der FC Fischbach, gegenüber. Am Freitag treffen dann um 19 Uhr in Clausen die Vorletzten, der FC Höheischweiler (West) und der SV Ruhbank (Ost), aufeinander

Warum dies? Zunächst gelten die Bestimmungen im Paragrafen 23, Nummer 6, der Spielordnung des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV). Dort heißt es: „Spielt unter jeder B-Klasse nur eine C-Klasse, steigen aus jeder B-Klasse zwei Vereine ab.“ Das wären dann die vier oben genannten Vereine. Jedoch sollen in jeder B-Klasse 16 Mannschaften an den Start gehen. Maßgeblich ist dabei die Meldung der Vereine zum Stichtag 19. Juni. Und weil aktuell nicht mit hundertprozentiger Gewissheit gesagt werden kann, wer sich anmeldet, hat der Vorsitzende des Fußballkreises, Reiner Ehrgott, die Abstiegsspiele vorsorglich angesetzt.

Zwei neue Spielgemeinschaften

Denn: Der SV Martinshöhe und der FC Knopp gehen ab der nächsten Saison eine Spielgemeinschaft ein. Beide Vereine haben aktuell eine Mannschaft in der B-Klasse West am Start. Und da von einer Spielgemeinschaft nur eine Mannschaft in der gleicher Klasse mitmachen darf, wird ein Platz frei.

Gleiches gilt in der B-Klasse Ost. Dort heißen die zukünftigen Partner SC Busenberg und SG Bruchweiler, wobei die Busenberger zumindest bis zum Entscheidungsspiel um Platz zwei am Mittwochabend in Hauenstein gegen die punktgleiche FV Münchweiler (Anstoß: 19 Uhr im Stadion am Neding) noch die Chance zum Aufstieg in die A-Klasse haben. Würde der SCB den Aufstieg packen, könnte die zweite Mannschaft der Wasgau-SG doch weiter in der B-Klasse spielen. Steigt der SC Busenberg allerdings nicht auf, wird ein weiterer Platz frei.

Hoffen auf Vizemeister

Und der dritte Grund für das „vorsorglich“ bei den Abstiegsspielen ergibt sich aus dem möglichen Aufstieg des A-Klasse-Vizemeisters SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken in die Bezirksliga Westpfalz. Setzen sich die Zweibrücker in den Aufstiegsspielen gegen den Zweiten der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern, die TSG Burglichtenberg, durch, vermindert sich die Zahl der Absteiger aus der A-Klasse in die B-Klasse und es könnte erneut ein Platz frei werden, wobei auch hier die Meldungen bis 19. Juni abzuwarten sind.

Ergo: viele Eventualitäten, aber Gründe genug, um vorsorglich zu spielen.