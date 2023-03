Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sieben Spiele in Folge setzte es nur Niederlagen für die SG Thaleischweiler in der Fußball-A-Klasse West. Das waren zu viele. „Wir haben die Zusammenarbeit mit unserem Trainer Kevin Leiner beendet“, erklärte SGT-Sportvorstand Jürgen Käfer – die RHEINPFALZ informierte am Dienstag kurz.

„Die Art und Weise, wie die Mannschaft spielte, ließ nicht auf Besserung hoffen. Wir mussten rechtzeitig handeln“, begründete Käfer die Trennung vom Aufstiegstrainer.