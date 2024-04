Im Kampf gegen die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners setzt die Stadt Pirmasens auf Vorbeugung. Ein Spezialunternehmen behandelt ab dieser Woche Bäume auf Schulhöfen, Spielplätzen und Kindergarten-Arealen.

Nach den Angaben der Stadtverwaltung werden die Eichen mit einem Nebel aus biologischem Spritzmittel eingesprüht. Das ökologisch unbedenkliche Biozid werde laut Hersteller auf Basis von Bakterien produziert. Zum Besprühen der Bäume verwende das Unternehmen ein Gerät, das einer Schneekanone gleiche. „Der Sprühnebel sorgt dafür, dass die Raupen aufhören zu fressen und dann sterben. Für Menschen und Haustiere ist das eingesetzte Biozid absolut unbedenklich. Die betroffenen Einrichtungen im Stadtgebiet und den Ortsbezirken wurden vorab über die präventive Maßnahme informiert“, heißt es aus dem Rathaus. Der Eichenprozessionsspinner ist für Menschen und Haustiere gefährlich. Die Brennhaare der Schmetterlingsraupe können Allergien und Asthma auslösen.

„Um eine weitere Ausbreitung wirksam einzudämmen, setzt die Stadtverwaltung auf die Mithilfe ihrer Bürger“, informiert die Verwaltung. Wer auf öffentlichen Flächen wie Parks- und Grünanlagen, auf Friedhöfen oder Spielplätzen ein Nest entdeckt, wird gebeten, den Standort des betroffenen Baums unverzüglich dem Garten- und Friedhofsamt zu melden: Telefon 06331/5511-10, E-Mail gartenamt@pirmasens.de.

Privatleute sollten nicht selbst gegen Raupen vorgehen

Geschulte Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebs (WSP) kümmerten sich auf öffentlichen Flächen um die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, sollten weitere Nester auftreten. Mithilfe eines Spezialstaubsaugers würden die Schädlinge und Nester entfernt.

Tritt der Eichenprozessionsspinner auf Privatgrundstücken auf, ist laut Verwaltung der Eigentümer zur Beseitigung verpflichtet, wenn die Allgemeinheit gefährdet ist. Wegen der möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigung bei Bekämpfungsmaßnahmen, den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen (Atemschutz und Vollschutzanzug) und des erforderlichen Sachverstandes rät die Verwaltung Privatleuten dringend davon ab, selbst tätig zu werden. Stattdessen solle man sich an örtliche Fachfirmen wenden.

Info

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Forstschädling, der überwiegend Eichen befällt. Der Falter ist unscheinbar graubraun gefärbt und hat braune Linien auf seinen Flügeln. Der ungefähr 25 Millimeter großer Nachtfalter ist an sich völlig harmlos. Er fliegt von Ende Juli bis Anfang September. Wenn die samtartig behaarten Raupen geschlüpft sind, fressen sie in großen Verbänden die austreibenden Eichenblätter. Sie durchlaufen bis zur Verpuppung fünf bis sechs Entwicklungsstadien, wobei sie jedes Mal ihre alte Haut abwerfen. Die Raupen ziehen sich tagsüber sowie auch zur Häutung in Gespinstnester (Durchmesser bis zu einem halben Meter) zurück. Gegen Abend begeben sich die Raupen von dort prozessionsartig auf Nahrungssuche in die Baumkronen.

Die gesundheitliche Gefährdung für den Menschen geht von den sehr feinen Haaren der Raupen aus. Der Kontakt führt zu starken Reizungen und allergischen Reaktionen von Haut und Atemwegen. Zu den Begleiterscheinungen zählen Schwindelgefühl, Fieber und Müdigkeit. Die Raupenhaare behalten ihre giftige Wirkung über einen langen Zeitraum. Dabei stellen gerade die alten Gespinstnester eine anhaltende Gefahrenquelle dar.