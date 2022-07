Das Amtsgericht Pirmasens warnt vor einem falschem Gerichtsvollzieher. Unter Vorspiegelung einer vermeintlich titulierten Forderung werden Bürger per SMS, die in den bislang bekannten Fällen aus dem Ausland versendet wurde, von einem angeblichen Gerichtsvollzieher kontaktiert und zur Zahlung eines Betrages auf ein Konto aufgefordert. Für den Fall, dass die Person nicht zahlt, werden ihm Vollstreckungshandlungen des Gerichtsvollziehers angedroht. Aus anderen Amtsgerichtsbezirken sei bekannt, dass dort auch eine telefonische Kontaktaufnahme von einer ausländischen Telefonnummer erfolgte.

„Die im Bezirk des Amtsgericht Pirmasens tätigen Gerichtsvollzieher und Gerichtsvollzieherinnen führen keine telefonischen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durch“, stellt Amtsgerichtsdirektorin Sabine Schmidt-Wilhelm klar und warnt vor der Betrugsmasche. Der Erstkontakt durch einen Gerichtsvollzieher werde nie per SMS oder telefonisch hergestellt, schon gar nicht wird der Gerichtsvollzieher einen Schuldner zur Zahlung eines Betrages auf irgendwelche Konten auffordern. Alle Gerichtsvollzieher könnten sich mittels Dienstausweis ausweisen. Es sollten daher keinesfalls Zahlungen in Folge einer Kontaktaufnahme per Telefon oder SMS geleistet werden.

Im Zweifel kann auf der Homepage des Amtsgerichts Pirmasens der Gerichtsvollzieherverteilerplan eingesehen werden. Dort sind die hier tätigen Gerichtsvollzieher namentlich unter Angaben ihrer dienstlichen Kontaktdaten mit ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen aufgeführt. In anderen Amtsgerichtsbezirken hätten sich die Betrüger als Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Pirmasens ausgeben, Sollte dies der Fall sein, könne über den Verteilerplan auch Kontakt mit dem echten Gerichtsvollzieher aufgenommen werden. In Verdachtsfällen ist das Amtsgericht Pirmasens auch unter der Nummer 06331 8711 erreichbar