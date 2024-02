Wer mindestens Landesmeister war, im Landkreis Südwestpfalz wohnt oder Mitglied eines im Landkreis ansässigen Vereins ist, kann geehrt werden.

Noch nimmt der Landkreis Südwestpfalz Vorschläge für seine Sportlerehrung am Freitag, 22. März, entgegen.

Der Kreis ehrt alljährlich Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen im abgelaufenen Jahr sowie Persönlichkeiten des Sports für ihre langjährige und verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit. Geehrt werden können Sportler, die im Landkreis Südwestpfalz wohnen oder Mitglied eines im Landkreis Südwestpfalz ansässigen Vereins sind. „Die Ehrung kann erfolgen ab dem Erringen einer Landesmeisterschaft. Nachgewiesen werden müssen die Leistungen der Sportler und Sportlerinnen durch Siegerurkunden oder Ergebnislisten“, informiert der Kreis. Unter www.lksuedwestpfalz.de/sportlerehrung/ können Richtlinien eingesehen und Bewerbungsunterlagen heruntergeladen werden.

Vorschläge für die Sportlerehrung nimmt die Kreisverwaltung, Abteilung Jugend, Familie und Sport, noch bis Freitag, 16. Februar, entgegen. Einreichen kann man sie bei Brigitte Winnwa per E-Mail an b.winnwa@lksuedwestpfalz.de, telefonisch unter 06331 809114, mit der Post oder in der Kreisverwaltung, Unterer Sommerwaldweg 40-42 in Pirmasens.