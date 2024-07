Mit Windsberg hat jetzt auch der vorletzte Ortsbeirat seine konstituierende Sitzung erledigt. Die bereits amtierende Ortsvorsteherin Stefanie Eyrisch (CDU) wurde für die neue Wahlperiode in ihr Amt eingeführt. Als stellvertretende Ortsvorsteherin wurde Carmen Stegner (CDU) bestimmt. Das gleiche Spiel gab es in Erlenbrunn, wo Amtsinhaberin Christiane Mattill (Wählergruppe Mir Erlehöfer) für weitere fünf Jahre Ortsvorsteherin bleiben wird. Hier wurde Dania Zimmermann (CDU) als Stellvertreterin gewählt. In Hengsberg wählte der neue Ortsbeirat als Stellvertreter des im Amt ebenfalls bestätigten Walter Kossin (CDU) dessen Parteifreund Axel Müller und in Fehrbach darf künftig Philipp Scheidel (CDU) den wiedergewählten Christian Mühlbauer (CDU) als Ortsvorsteher vertreten. Niedersimten ist der letzte Vorort, in dem noch eine konstituierende Sitzung abgehalten werden muss. Die öffentliche Sitzung ist für Mittwoch, 28. August, terminiert.