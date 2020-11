In der Kernstadt sind Gelbe Tonnen keine Alternative zu Gelben Säcken, in den Vororten womöglich schon. Das ist der Tenor der Diskussion am Montag im Stadtrat. Weil Bewohnern der Kernstadt häufig der Platz fehle für weitere Tonnen, wünscht sich Oberbürgermeister Markus Zwick dort stabilere, reißfeste Gelbe Stärke. Er will mit Ortsvorstehern und Ortsbeiräten der Vororte reden, um deren Meinung zur Gelben Tonne einzuholen. CDU-Sprecherin Stefanie Eyrisch fragte Bürgermeister Michael Maas nach der Wirtschaftlichkeit einer Kombination Gelbe Säcke/Gelbe Tonnen. In den Ortsbezirken würden, so Maas, die Entsorger die Gelbe Tonne wohl noch akzeptieren, in der Kernstadt eher nicht. Ferdinand L. Weber (AfD) und Florian Kircher (Die Partei) verwiesen auf das Beispiel Zweibrücken, wo es die Kombination Gelbe Säcke/Gelbe Tonne bereits gebe. SPD-Sprecher Sebastian Tilly forderte, Tonnen dort zur Verfügung zu stellen, wo deren Entsorgung machbar ist.