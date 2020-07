Zur allgemeinen Abkühlung bei hoffentlich warmem Wetter gibt es am Donnerstag, 30. Juli, kostenloses Eis: Vor dem Waschsalon „Clementine“ in der Pirmasenser Schlossstraße verteilen die Mitarbeiter von 11 bis 16 Uhr die kostenlose Erfrischung. Gefördert wird die Veranstaltung von der „Aktion Mensch“. Die „Aktion Mensch“ fördert den „Waschsalon Clementine“ in den kommenden drei Jahren sowohl mit einem Budget für Personal als auch für Veranstaltungen. „Wir hatten deshalb einige Events in diesem Jahr in der Vorbereitung“, berichtet Tobias Klein, Koordinator im Arbeitstrainingsbereich des Caritas-Förderzentrums Vinzenz von Paul. Die seien nun leider der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. „Also haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie wir trotzdem die Menschen erreichen können“, sagt Klein. Die Eis-Idee sei gemeinsam mit den Mitarbeitern entstanden. „Da für viele Menschen in diesem Jahr auch der Urlaub flach fällt, haben wir überlegt, dass wir ihnen die Ferien zuhause mit einem Eis schmackhaft machen könnten“, sagt er.

Extra den Markttag gewählt

Am Donnerstag werden deshalb die Mitarbeiter vor dem Waschsalon „Clementine“ mit Stand und Tiefkühltruhe das Eis an Passanten verteilen. „Wir haben extra den Markttag gewählt und hoffen auf regen Besuch“, freut sich der Organisator und betont, dass alle Corona-Sicherheitsregeln beachtet würden. „Wir halten uns dabei ganz eng an die Vorgaben des Gesundheitsamtes“, erklärt Klein. Das gelte für den Tag des Events genauso wie für den Regelbetrieb des Waschsalons.

Der Waschsalon in der Schlossstraße beschäftigt 15 Mitarbeiter und ist Teil des Caritas-Förderzentrums Vinzenz von Paul. Das Förderzentrum unterstützt und begleitet Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. Mit dem Waschsalon „Clementine“ wurde dort ein Arbeitstrainingsbereich geschaffen mit dem Ziel, für die Kunden des Förderzentrums den Weg in den Arbeitsmarkt zu öffnen und sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten.