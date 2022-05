Minella Mattern vom Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens hat nicht nur den Vorlesewettbewerb auf Stadtebene gewonnen, sondern jetzt auch beim Bezirksentscheid überzeugt. Nun geht es für sie zum Landesentscheid. Der ist für 20. Mai im Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach terminiert. Für die Vorlesewettbewerbe auf Stadt- und Bezirksebene konnten es sich die Teilnehmer in diesem Jahr in den eigenen vier Wänden gemütlich machen. Wegen Corona wurde, wie schon im vergangenen Jahr, vor der Videokamera gelesen. Der Landesentscheid soll nun aber als Präsenzveranstaltung laufen. Für diese Runde muss Minella Mattern eine dreiminütige Vorlesestelle aus einem Buch ihrer Wahl vorbereiten. Es darf jedoch kein Buch sein, aus dem sie schon bei den beiden anderen Wettbewerben vorgelesen hat. Es soll auch ein anderer Autor und möglichst nicht die gleiche Buchreihe sein. Sollte Minella Mattern die Jury in Bad Kreuznach überzeugen, geht es für sie weiter zum Bundesfinale in Berlin. Die 16 Landessieger werden zwei Tage gemeinsam in der Hauptstadt verbringen. Am 21. Juni findet das Finale im Fernsehstudio des rbb (Rundfunk Berlin Brandenburg) statt.