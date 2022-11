Wer anderen beim Vorlesen zuhört, bekommt selbst Appetit aufs Lesen – daran hat sich auch im immer digitaler werdenden 21. Jahrhundert nichts geändert. Werbung hierfür macht der bundesweite Vorlesetag traditionell am dritten Freitag im November. Am Freitag war auch die Grundschule Am Sommerwald wieder mit von der Partie.

Die Erstklässer hingen an den Lippen von Susanne Müller, deren Sohn selbst hier Grundschüler gewesen war und die sich deshalb immer noch der Schule verbunden fühlt. Hier hat man schon lange die Bedeutung der Lesekompetenz erkannt und beteiligt sich deshalb seit Jahren an der Aktion.

Fest im Programm stehen daneben auch Besuche mit kleineren Klassengruppen in Kindergärten, bei denen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Zum einen dürfen die bereits leseerfahrenen „Großen“ mit Recht stolz auf ihre Fähigkeit sein, zum anderen blicken die Kinder der Kindertagesstätte voller Bewunderung auf ihr Gegenüber, das zwar selbst noch ein Kind, aber offensichtlich mit diesem faszinierenden Können ausgestattet ist.

Suche nach dem Feuergras

„Mama und Papa gehen arbeiten“, so der Titel des Pixi-Buches, das Susanne Müller, Teamleiterin bei der Agentur für Arbeit, zunächst präsentierte und damit die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich lenken konnte. So richtig spannend wurde es aber beim „Kleinen Drachen Kokosnuss“: In dessen Abenteuer „Feuerfeste Freunde“ gelingt es dem tierischen Helden, gemeinsam mit Fressdrache Oskar und Stachelschwein Matilda das gestohlene Feuergras wiederzufinden.

Auch in den anderen Klassen stand Vorlesetag, eine Initiative von Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung, im Mittelpunkt. Hier durften sich die Kinder selbst die von ihren Lehrerinnen vorgelesene Geschichte aussuchen.