Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Endlich ist es raus: Wie die Häuser in Mainz und Wiesbaden geht auch das Pfalztheater Kaiserslautern in dieser Saison noch einmal an den Start. Allerdings mit einem stark eingeschränkten Programm und das auch nur für Abonnenten.

Nach langem Ringen wurde am Mittwoch endlich die Entscheidung bekannt gegeben: Das Pfälzer Dreispartenhaus öffnet noch in dieser Spielzeit wieder seine Pforten. Allerdings kommen nur Abonnenten