Eine leicht verletzte Frau und zweimal Totalschaden, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen bei Schindhard, über den die Polizei am Montag informierte. Um 7.20 Uhr am Freitag war die 48-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße 85 von Schindhard kommend auf der Busenberger Straße Richtung B427 unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Ford-Fahrer aus Busenberg kommend auf der B427 in Richtung Dahn. An der Einmündung K85/B427 missachtete die Golf-Fahrerin die Vorfahrt des Ford-Fahrers, es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Die VW-Fahrerin verletzte sich beim Zusammenstoß leicht.