Am Mittwoch um 17.12 Uhr krachte es an der Einmündung der L497 in der Neuhofstraße in Rodalben. Laut Polizei nahm ein wartepflichtiger Autofahrer einem in Richtung Lohnstraße fahrenden Auto die Vorfahrt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden gibt die Polizei mit 15.000 Euro an. Der vorfahrtsberechtigte Autofahrer wurde leicht verletzt.