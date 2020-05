Ein erheblicher Sachschaden entstand in Pirmasens bei einem Unfall am Samstag. Wie die Polizei mitteilt, mussten die Beteiligten zudem alle im Krankenhaus behandelt werden. An der Kreuzung Hermannstraße/Emil-Kömmerling-Straße übersah der Unfallverursacher das dortige Stoppschild und somit die Vorfahrt des von rechts kommenden Skoda-Fahrers. Beide Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit und stark deformiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf 23.000 Euro.