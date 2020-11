Es hat sich wohl jeder schon einmal über die mangelnde Qualität der Gelben Säcke geärgert. Doch diese werden die Pirmasenser noch mindestens bis 2025 begleiten. Die „größte Schwäche“ der Säcke soll laut Stadtverwaltung „durch strikte Qualitätsanforderungen behoben werden“. Am Montag befasst sich der Werksausschuss des Wirtschafts- und Servicebetriebs in seiner öffentlichen Sitzung (14 Uhr, Festhalle) mit den Säcken. Verantwortlich für die Säcke ist das Duale System. Die Stadtverwaltung schlägt vor, dem Dualen System konkrete Vorgaben zu machen, wie die großen Tüten beschaffen sein müssen.

Kein Platz für eine weitere Mülltonne

Die Einführung einer Gelben Tonne ist vorerst nicht geplant. Die Verwaltung verweist unter anderem auf einen „Stellplatzmangel“ in bestimmten Straßen. Dort gehe es schon jetzt so eng her, dass die derzeit drei Mülltonnen auf dem Bürgersteig stehen müssen. Eine vierte Tonne würde die Lage weiter verschärfen.