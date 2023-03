Der Hauensteiner Ortseingang bei der Schuhmeile soll umgestaltet werden, anstelle der Kreuzung soll ein Kreisel gebaut werden. Jetzt beginnen die ersten Vorarbeiten. Wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern informiert, werden am Donnerstag und Freitag, 30. und 31. März, am westlichen Beginn der Ortsdurchfahrt Hauenstein/Anschlussstelle der B10 Baugrunderkundungen vorgenommen. Die Bohrungen dienen der Erkundung des Straßenaufbaus im Hinblick auf den geplanten Umbau der Kreuzung am Beginn der Schuhmeile zu einer Kreisverkehrsanlage. Die Fahrbahn wird an den jeweiligen Erkundungspunkten einseitig eingeengt und der Verkehr teilweise mit einer Ampelanlage geregelt.