Fragen und Antworten: Auf Pirmasens rollt ein Problem zu. Die Anzahl der Flüchtlinge, die der Stadt zugewiesen werden, steigt und steigt. Der Oberbürgermeister sieht die Integration als extrem gefährdet an. Zentrale Unterkünfte, die es andernorts bereits in Turnhallen gibt, will Markus Zwick vermeiden. Zumindest bis Herbst scheint das gesichert zu sein.

Wer entscheidet, wie viele Flüchtlinge nach Pirmasens kommen?

In Rheinland-Pfalz landen knapp fünf Prozent aller Flüchtlinge, die sich bundesweit in einem Asylverfahren