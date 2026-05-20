Fußball Vor letztem Spieltag: Auf- und Abstiegslage in A- und B-Klassen Pirmasens/Zweibrücken
In der A-Klasse machte der SVN Zweibrücken (74 Punkte) vorigen Sonntag eindrucksvoll die Meisterschaft und damit den Direktaufstieg in die Bezirksliga Westpfalz perfekt. Dahinter liefern sich die
„Bei uns sind es zehn Siege und ein Unentschieden aus den letzten elf Partien, aber es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sich die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken das noch nehmen lässt. Die Hoffnung bleibt aber“, gibt Ralf Richter, Sportchef der
A-Klasse: Wer packt’s in die Aufstiegsspiele?
Wenig Hoffnung hat indes Jannick Rinner, der Trainer der SG Weselberg/Linden. Seine Mannschaft, die Heimrecht gegen den FK Clausen hat, müsste noch gleich zwei Teams überholen. „Wir wissen unsere Position einzuordnen. Wir wollen unsere Mannschaft weiterentwickeln und nehmen einen neuen Anlauf. In den letzten Wochen hat uns die Konstanz gefehlt, aber alle Spieler bei uns haben weiterhin Bock auf Fußball“, stellt Rinner fest.
Am Tabellenende hielt sich die
B-Klasse Ost: Wer kann sich noch retten?
Während die Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben ihre Meisterschaft feiert, geht es in der B-Klasse Ost für gleich fünf Teams am Sonntag noch um sehr wichtige Punkte. Die
„Unsere ganze Konzentration gilt dem TV/SC Hauenstein II. Erst wenn das gewonnen ist, denken wir weiter. Wir sind zurzeit gut drauf und haben den Vorteil, zu Hause spielen zu können“, sagt Christian Pawlitschko vom Vorstand des
Am Tabellenende benötigen der
Der
Der
B-Klasse West: Großsteinhausen oder Stambach?
Das wird noch einmal ein Fest beim SV Hochstellerhof, denn der Tabellenfünfte (63 Punkte) erwartet Spitzenreiter
Wer erreicht den rettenden drittletzten Platz? Der FC Höheischweiler (daheim gegen Ixheim) und der SV Martinshöhe II (gegen Hilst) haben je 13 Punkte gesammelt.
Derweil bleibt ungewiss, wie viele Teams aus den B-Klassen nach unten abwandern müssen. Das ist abhängig davon, ob sich der A-Klasse-Vizemeister in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga durchsetzt und ob Busenberg in die A-Klasse aufsteigt. Denn Busenberg bildet zur kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit der SG Bruchweiler, die aktuell ebenfalls in der B-Klasse Ost am Ball ist. Steigt Busenberg nicht auf, wird ein weiterer Platz in der B-Klasse frei. Problematisch: Die Entscheidung über einen Busenberger Aufstieg könnte erst in etwa zwei Wochen fallen.
„Es ist durchaus denkbar, dass die B-Klasse Ost in der kommenden Saison mit nur 15 Mannschaften an den Start geht“, sagt der Kreisvorsitzende Rainer Ehrgott auf Anfrage. Christof Seibel, Leiter des Spielbetriebs beim Südwestdeutschen Fußballverband, äußerte sich dazu so: „In diesem komplizierten Fall gibt es aktuell noch zu viele Eventualitäten. Warten wir mal den kommenden Sonntag ab. Zudem ist die Regelung des Abstiegs im Rahmen der Spielordnung Kreissache.“
FUSSBALL IM KREIS
A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, letzter Spieltag: SV Trulben - TV Althornbach (Freitag, 18.45 Uhr), TuS Erfweiler - SG Maßweiler/Höhmühlbach, FK Petersberg - SVN Zweibrücken, SG Weselberg/Linden - FK Clausen in Weselberg, SV Martinshöhe - SG Heltersberg/Geiselberg, TSC Zweibrücken II - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken (alle Samstag, 16 Uhr), SG Rieschweiler II - SV Hermersberg II (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Lemberg - FC Fehrbach (Sonntag, 15.15 Uhr)
A-Klasse Südpfalz: u. a. ASV Lug/Schwanheim - SV Rülzheim ( Sonntag, 15 Uhr)
B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd: u. a. SV Wiesenthalerhof II - SG Trippstadt/Schmalenberg II (Sonntag, 13 Uhr)
B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: SV Lemberg II - FC Gräfenstein Merzalben, SV Hinterweidenthal II - TuS Leimen (beide Sonntag, 12.45 Uhr), FV Münchweiler - FC Fischbach, SV Ruhbank - SpVgg Waldfischbach-Burgalben, TuS/DJK Pirmasens - SV Rot-Weiß Pirmasens, SC Busenberg - TV/SC Hauenstein II, SV Erlenbrunn - FC 06 Rodalben II, TuS Rumbach - SG Bruchweiler (alle Sonntag, 15 Uhr)
B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: FC Höheischweiler - SV Ixheim, SSV Höheinöd - TuS Winzeln, SV Bottenbach - SC Stambach, SV Battweiler II - SV Gersbach, SV Hochstellerhof - SV Großsteinhausen, SV Hornbach - SG Knopp/Wiesbach, SV Martinshöhe II - Hilster SV, SV Obersimten - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II (alle Samstag, 16 Uhr)
C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: FC Dahn - SpVgg Ludwigswinkel (Freitag, 19 Uhr),SV Erlenbrunn II - SG Kröppen/Vinningen (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Trulben II - FC Ruppertsweiler, TuS Rumbach II - SG Heltersberg/Geiselberg II (beide Sonntag, 13 Uhr), Pirmasenser SV - FC Fehrbach II, SV 53 Rodalben - FC Hengsberg (beide Sonntag, 15 Uhr)
C-Klasse Südpfalz West: u. a. TSV Wilgartswiesen - FV Queichheim II (Sonntag, 15 Uhr).