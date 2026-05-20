Für die meisten Teams in den A-, und B-Klassen des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken endet am Wochenende die Saison 2025/26, für einige folgen Entscheidungsspiele.

A-Klasse

In der A-Klasse machte der SVN Zweibrücken (74 Punkte) vorigen Sonntag eindrucksvoll die Meisterschaft und damit den Direktaufstieg in die Bezirksliga Westpfalz perfekt. Dahinter liefern sich die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken (67 Punkte), die SG Heltersberg/ Geiselberg (66) und die SG Weselberg/Linden (65) ein packendes Rennen um Platz zwei, der zu Aufstiegsspielen zur Bezirksliga berechtigt. Gegner dort: die TSG Burglichtenberg, die bereits als Vizemeister der A-Klasse Kusel/ Kaiserslautern feststeht. „Wir haben nun elf Spiele in Folge gewonnen und wollen am letzten Spieltag diese Serie auch beim TSC Zweibrücken II fortsetzen. Aber es ist ein Stadtderby, bei dem alles möglich ist“, sagt der Vorsitzende der VB Zweibrücken, Johannes Müller.

„Bei uns sind es zehn Siege und ein Unentschieden aus den letzten elf Partien, aber es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sich die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken das noch nehmen lässt. Die Hoffnung bleibt aber“, gibt Ralf Richter, Sportchef der SG Heltersberg/Geiselberg , sein Statement ab. Sein Team gastiert beim SV Martinshöhe.

A-Klasse: Wer packt’s in die Aufstiegsspiele?

Wenig Hoffnung hat indes Jannick Rinner, der Trainer der SG Weselberg/Linden. Seine Mannschaft, die Heimrecht gegen den FK Clausen hat, müsste noch gleich zwei Teams überholen. „Wir wissen unsere Position einzuordnen. Wir wollen unsere Mannschaft weiterentwickeln und nehmen einen neuen Anlauf. In den letzten Wochen hat uns die Konstanz gefehlt, aber alle Spieler bei uns haben weiterhin Bock auf Fußball“, stellt Rinner fest.

Am Tabellenende hielt sich die SG Maßweiler/Höhmühlbach (25) mit ihrem 2:0-Sieg gegen den SV Lemberg die Tür zur A-Klasse 2026/27 einen Spalt weit offen. Mit einem Dreier beim TuS Erfweiler könnte das Team um Spielertrainer Kevin Leiner auf 28 Punkte kommen, so viele wie derzeit der TSC Zweibrücken II hat. „Die Stimmung nach dem Sieg ist gut. Die Hoffnung ist da, es ist noch alles möglich“, zeigte sich SG-Spielleiter Christian Meier vorsichtig optimistisch, ein Entscheidungsspiel zu erreichen. Althornbach ist abgestiegen und darf bereits am Freitag spielen.

B-Klasse Ost: Wer kann sich noch retten?

Während die Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben ihre Meisterschaft feiert, geht es in der B-Klasse Ost für gleich fünf Teams am Sonntag noch um sehr wichtige Punkte. Die FV Münchweiler und der SC Busenberg haben je 65 Punkte gesammelt und die Vizemeisterschaft im Visier. „Auch wenn wir Fischbach überhaupt nicht unterschätzen, erwarte ich einen Sieg zum Kienholzfest, denn solch ein Entscheidungsspiel, wie es dann vielleicht ansteht, ist mit das Schönste im Fußball“, erzählt FVM-Spielertrainer Julian Kölsch.

„Unsere ganze Konzentration gilt dem TV/ SC Hauenstein II. Erst wenn das gewonnen ist, denken wir weiter. Wir sind zurzeit gut drauf und haben den Vorteil, zu Hause spielen zu können“, sagt Christian Pawlitschko vom Vorstand des SC Busenberg . Ein mögliches Entscheidungsspiel um Platz zwei würde am Mittwoch, 27. Mai, um 19 Uhr, in Hauenstein angepfiffen werden.

Am Tabellenende benötigen der FC Fischbach (19), der SV Hinterweidenthal II (18) und der SV Ruhbank (17) jeden Zähler, um den Verbleib in der B-Klasse zu sichern. Die schwierigste Aufgabe steht sicherlich dem FC Fischbach ins Haus, denn er gastiert bei der FV Münchweiler, die selbst einen Dreier benötigt (siehe oben). „Das wird sehr schwierig für uns, aber man weiß ja nie, wie sich ein Spiel entwickelt. Wir hoffen zudem auf Waldfischbach-Burgalben und Leimen“, sagt Fischbachs Spielertrainer Dominik Metz (37), der mit diesem Spiel seine Karriere beendet.

Der SV Hinterweidenthal II hat Heimrecht gegen den TuS Leimen und mit Lukas Werner einen optimistischen Spielertrainer. „Zuletzt lief es gar nicht schlecht für uns, so dass durchaus ein Punkt, vielleicht mehr möglich ist“, gab Werner nach dem 3:3 in Bruchweiler zu notieren.

Der SV Ruhbank erwartet den künftigen Bezirksligisten Waldfischbach-Burgalben zum Saisonausklang. „Unsere letzte Chance ist es, den Meister zu schlagen. Das ist schwierig. Jeder Ruhbänker wird jedenfalls kämpfen bis zum Umfallen“, sagt SVR-Spielleiter Christian Ross.

B-Klasse West: Großsteinhausen oder Stambach?

Das wird noch einmal ein Fest beim SV Hochstellerhof, denn der Tabellenfünfte (63 Punkte) erwartet Spitzenreiter SV Großsteinhausen (78). Dieser hat nur ein Polster von zwei Zählern auf Kreispokalsieger SC Stambach (76) und darf sich nicht eine zweite Saisonniederlage erlauben, denn dann würde Stambach, das beim Tabellenletzten Bottenbach (9) klar favorisiert ist, wohl vorbeiziehen. Bei einem Unentschieden der Großsteinhausener und einem Stambacher Sieg müsste ein Entscheidungsspiel um den Titel her.

Wer erreicht den rettenden drittletzten Platz? Der FC Höheischweiler (daheim gegen Ixheim) und der SV Martinshöhe II (gegen Hilst) haben je 13 Punkte gesammelt.

Derweil bleibt ungewiss, wie viele Teams aus den B-Klassen nach unten abwandern müssen. Das ist abhängig davon, ob sich der A-Klasse-Vizemeister in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga durchsetzt und ob Busenberg in die A-Klasse aufsteigt. Denn Busenberg bildet zur kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit der SG Bruchweiler, die aktuell ebenfalls in der B-Klasse Ost am Ball ist. Steigt Busenberg nicht auf, wird ein weiterer Platz in der B-Klasse frei. Problematisch: Die Entscheidung über einen Busenberger Aufstieg könnte erst in etwa zwei Wochen fallen.

„Es ist durchaus denkbar, dass die B-Klasse Ost in der kommenden Saison mit nur 15 Mannschaften an den Start geht“, sagt der Kreisvorsitzende Rainer Ehrgott auf Anfrage. Christof Seibel, Leiter des Spielbetriebs beim Südwestdeutschen Fußballverband, äußerte sich dazu so: „In diesem komplizierten Fall gibt es aktuell noch zu viele Eventualitäten. Warten wir mal den kommenden Sonntag ab. Zudem ist die Regelung des Abstiegs im Rahmen der Spielordnung Kreissache.“

FUSSBALL IM KREIS

A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, letzter Spieltag: SV Trulben - TV Althornbach (Freitag, 18.45 Uhr), TuS Erfweiler - SG Maßweiler/Höhmühlbach, FK Petersberg - SVN Zweibrücken, SG Weselberg/Linden - FK Clausen in Weselberg, SV Martinshöhe - SG Heltersberg/Geiselberg, TSC Zweibrücken II - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken (alle Samstag, 16 Uhr), SG Rieschweiler II - SV Hermersberg II (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Lemberg - FC Fehrbach (Sonntag, 15.15 Uhr)

A-Klasse Südpfalz: u. a. ASV Lug/Schwanheim - SV Rülzheim ( Sonntag, 15 Uhr)

B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd: u. a. SV Wiesenthalerhof II - SG Trippstadt/Schmalenberg II (Sonntag, 13 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: SV Lemberg II - FC Gräfenstein Merzalben, SV Hinterweidenthal II - TuS Leimen (beide Sonntag, 12.45 Uhr), FV Münchweiler - FC Fischbach, SV Ruhbank - SpVgg Waldfischbach-Burgalben, TuS/DJK Pirmasens - SV Rot-Weiß Pirmasens, SC Busenberg - TV/SC Hauenstein II, SV Erlenbrunn - FC 06 Rodalben II, TuS Rumbach - SG Bruchweiler (alle Sonntag, 15 Uhr)

B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West: FC Höheischweiler - SV Ixheim, SSV Höheinöd - TuS Winzeln, SV Bottenbach - SC Stambach, SV Battweiler II - SV Gersbach, SV Hochstellerhof - SV Großsteinhausen, SV Hornbach - SG Knopp/Wiesbach, SV Martinshöhe II - Hilster SV, SV Obersimten - SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II (alle Samstag, 16 Uhr)

C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken Ost: FC Dahn - SpVgg Ludwigswinkel (Freitag, 19 Uhr),SV Erlenbrunn II - SG Kröppen/Vinningen (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Trulben II - FC Ruppertsweiler, TuS Rumbach II - SG Heltersberg/Geiselberg II (beide Sonntag, 13 Uhr), Pirmasenser SV - FC Fehrbach II, SV 53 Rodalben - FC Hengsberg (beide Sonntag, 15 Uhr)

C-Klasse Südpfalz West: u. a. TSV Wilgartswiesen - FV Queichheim II (Sonntag, 15 Uhr).