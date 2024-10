11.847 Bürger und Bürgerinnen aus 15 Orten sind aufgerufen, am 24. November oder vorab per Briefwahl über den künftigen Bürgermeister im Dahner Felsenland abzustimmen. Der Nachname des Siegers steht schon fest, aber ob der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland künftig Michael Zwick oder Holger Zwick heißt, entscheiden die Wähler am 24. November. Die RHEINPFALZ lädt vorab zum Wahlforum mit den beiden Kandidaten. Es findet am 6. November im Haus des Gastes in Dahn statt. Beginn ist um 19 Uhr. Mehr zum Thema lesen Sie hier