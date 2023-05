Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pirmasenser CDU hat getan, was in ihrer Macht liegt, um Florian Bilic als Direktkandidat für die Bundestagswahl in Position zu bringen. Ob Bilic tatsächlich in den Wahlkampf ziehen darf, muss nun die CDU-Wahlkreiskonferenz am 7. November entscheiden.

Viel besser hätte es für Florian Bilic am Dienstagabend nicht laufen können, das eindeutige Votum gibt dem 26-Jährigen Rückenwind vor der entscheidenden Wahlkreiskonferenz: 42 Parteimitglieder