Nach eineinhalb ungemein erfolgreichen Jahren hat der FKP nun erstmals unter Trainer Paulus zweimal in Folge verloren. Dennoch gibt er sich „relativ entspannt“.

Daniel Paulus ist in der zweiten Saison Cheftrainer des FK Pirmasens. Im ersten Jahr verlor der FKP von 40 Pflichtspielen – 34 in der Oberliga, sechs im Verbandspokal – nur zwei. Beide gegen den 1. FC Kaiserslautern II, der sich hauchdünn vor den Pirmasensern die Vizemeisterschaft hinter dem überragenden TSV Schott Mainz sicherte und damit an der Regionalliga-Aufstiegsrunde teilnehmen durfte. Den Verbandspokal schnappte sich „die Klub“ nach einem mitreißenden Finale gegen Oberligameister Mainz.

In der folgenden Runde ging es genauso erfolgreich weiter. In den 19 Punktspielen bis zur Winterpause setzte es nur eine (unglückliche) Niederlage bei Cosmos Koblenz, im Verbandspokal erreichte das Team nach vier Siegen das Halbfinale, und das 1:2 nach Verlängerung im DFB-Pokal vor 10.000 Zuschauern gegen die Bundesliga-Profis des Traditionsklubs Hamburger SV kann man als „moralischen Sieg“ werten.

Vorentscheidung möglich

Doch in den ersten zwei Oberligaspielen nach der Winterpause setzte es nun erstmals unter Paulus zwei Niederlagen in Folge. Durch das 1:2 im Nachholspiel bei der TuS Koblenz und das unerwartete 0:1 am vergangenen Samstag gegen Rot-Weiß Koblenz hat der FKP als Tabellenzweiter auf einmal vier Punkte Rückstand auf den FCK II. Eine Niederlage im Gipfeltreffen am Freitag (19 Uhr, Platz vier) auf dem Betzenberg wäre wohl eine Vorentscheidung im Rennen um Platz eins und den Direktaufstieg in die Regionalliga. Trainer Paulus ist aber nach eigenen Worten „relativ entspannt“ und begründet dies so: „Es ist doch im Fußball ganz normal, dass man mal zwei Spiele hintereinander verliert. Solche Phasen gibt es nun mal. Es war eher nicht der Normalzustand, dass wir eineinhalb Jahre fast alles gewonnen haben. Und auch nach dem Spiel auf dem ,Betze’ ist die Saison noch nicht beendet.“

Er erwartet ein „Fifty-fifty-Spiel“ und setzt auf die Charakterstärke seiner Mannschaft. Für die junge Reserve des Zweitligisten sprächen das Talent der Spieler und die Voraussetzungen. „Wenn die FCK-U21 mit ihrem Mittagstraining fertig ist, sind meine Spieler gerade bei der Arbeit in der Mittagspause und haben dann am Abend noch Training. Auch hat der FCK einen Trainer, der nur Fußball macht“, sagt Paulus, der hauptberuflich in Vollzeit bei der Physiomed AG als Produktmanager für die Marke Ergofit arbeitet. Er freut sich auf eine große Kulisse auf dem Betzenberg und einen „richtig guten Schlagabtausch“.

Keine Operation

Personell hat sich die Lage etwas gebessert. Luca Eichhorn darf nach Gelb-Rot-Sperre wieder eingesetzt werden, Miguel Deho ist wieder fit. So fehlen „nur“ die verletzten Kevin Büchler, Manuel Grünnagel, Silas Gutmann, Grischa Walzer und Dario Tuttobene. Bei Gutmann habe die Untersuchung ergeben, dass er keinen Leistenbruch hat und daher nicht operiert werden muss. Er müsse, so Paulus, nun ein Reha-Programm absolvieren. Dessen Dauer ist ungewiss.

Es wird am Freitagabend vermutlich regnen, ein Wolkenbruch wie beim denkwürdigen „Endspiel um Platz zwei“ am 31. Mai vergangenen Jahres vor über 5500 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion, als die Partie für 75 Minuten unterbrochen war, wird es aber gewiss nicht geben. Der FCK rät Zuschauern dazu, vorab Tickets online unter shop.fck.de zu erwerben.