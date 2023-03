Im Kreispokal-Halbfinale erwartet der SV Trulben den SC Busenberg und sieht sich eindeutig in der Außenseiterrolle. Der Langzeitcoach der Gastgeber erklärt das 1:9-Debakel gegen Rodalben und sagt, worauf er ein wenig stolz ist.

Die Frage, wer dem FC Rodalben ins Endspiel um den Fußball-Kreispokal folgt, wird am Mittwochabend (Anstoß: 19 Uhr) im Match zwischen dem SV Trulben und dem SC Busenberg beantwortet. Deutlich favorisiert ist der Tabellendritte der A-Klasse aus Busenberg, der insbesondere im Kreispokal Tore am Fließband produzierte. In seinen vier Partien bis ins Halbfinale versenkte der SCB das Runde 26-mal im Eckigen.

„Wir werden alles geben, aber realistisch gesehen haben wir kaum eine Chance“, erklärt denn auch Trulbens Trainer Eric Groh. Und der muss es genau wissen, denn seit 2005 trainiert der in Trulben wohnende Ex-Oberligaspieler – abgesehen von einer Saison, als Günter Eitel übernommen hatte – seinen Heimatverein. Eine Saison coachten Ronny Geiersbach (jetzt Hilster SV) und Groh den SVT gemeinsam. „Ich mache noch einmal ein Jahr, aber dann ist’s rum“, erklärt Groh. Er hoffe, dass es im Pokal-Halbfinale „nicht peinlich für uns wird und dass alles fair verläuft“.

Fünf Leistungsträger fehlen

Dass der Tabellenvierte der B-Klasse Ost aus Trulben nicht besser dasteht, ist dem Verletzungspech in dieser Saison geschuldet. Mit Marc Cronauer, Yannik Groh, Robin Schmidt, Bastian Seegmüller und Daniel Lang fehlen Groh „seit Wochen ganz wichtige Spieler“. Permanent habe die zweite Mannschaft, die deswegen mangels Personal Spiele absagen musste, „oben“ aushelfen müssen. Dies erklärt auch die 1:9-Schlappe vor drei Wochen gegen den FC Rodalben. Gleichwohl habe sein Team, als es noch von Verletzungen verschont gewesen war, mit Siegen gegen die zwei A-Klässler FK Petersberg und TuS Maßweiler das Halbfinale erreicht. „Und mit dem Erreichen des Halbfinals haben wir uns für den Verbandspokal qualifiziert“, ist Groh schon ein wenig stolz.

WEGE INS HALBFINALE

SV Trulben: 5:2 gegen den TuS/DJK Pirmasens, 6:1 beim FC Höheischweiler, 3:2 gegen den FK Petersberg, 6:3 gegen den TuS Maßweiler

SC Busenberg: 7:2 beim SSV Höheinöd, 6:1 beim SV Hinterweidenthal II, 5:1 beim SV Hermersberg II, 8:1 beim TuS Rumbach.