Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei Kaffee und Kuchen hatte es sich ein heute 77-jähriger Pirmasenser Rentner an einem Sonntag im Juni 2019 eigentlich gut gehen lassen wollen. Aber die Autofahrt zu seiner Lebensgefährtin endete für ihn mit Stichverletzungen im Rodalber Krankenhaus.

In der Blümelstalstraße habe an jenem Sonntag plötzlich ein Mann auf der Fahrbahn vor seinem Auto gestanden, erzählte der 77-Jährige am Donnerstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht.