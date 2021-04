Hoher Sachschaden und ungewöhnliches Diebesgut verzeichnete ein Einbruch in eine Steuerberater- und eine Zahnarztpraxis auf dem Blocksberg in der Nacht im März 2019. Am Donnerstag musste sich deshalb ein heute 35-jähriger Mann vor dem Schöffengericht Pirmasens verantworten. Er stritt die Tat ab. Verurteilt wurde er dennoch.

Von der Rückseite des Hauses und über ein Flachdach war der Täter nachts in die Steuerberaterkanzlei eingedrungen. Dabei hatte er ein Fenster zum Bersten gebracht und sämtliche Räume durchsucht. „Es war als wenn ein Orkan durchs Büro gefegt wäre“, verdeutlichte der Geschädigte, was er morgens vorfand. Es fehlten: Kaffeevollautomat, Laptop, Folieneditiermaschine, Kaffee, Bonbons und rund 200 Euro Bargeld. Höher sei aber der Sachschaden gewesen, sagte er. An der Tür zur Zahnarztpraxis entstand eine „extreme Verwüstung“, als der Täter versuchte, sie aufzuhebeln. Schließlich wählte er den Weg über ein Fenster mit Hilfe eines Bürostuhls. Dort wurden laut Anklage neben 40 Euro in bar und einem USB-Stick, drei Drehmomentschlüssel für Zahnimplantate gestohlen.

Die Polizei hatte am Tatort einen Meißel und einen Schraubenzieher mit DNA-Anhaftungen sowie eine Fußspur gefunden. Diese führten zum Angeklagten. Doch der stritt die Tat am Donnerstag energisch ab. Aus dem Gartenhaus seiner Eltern sei mehrmals Werkzeug gestohlen worden – aber 2020 –, erklärte er die gefundenen Spuren.

Das Gericht war dennoch davon überzeugt, dass der Angeklagte diese Tat begangen hatte, obwohl man das Diebesgut nicht bei ihm gefunden hatte. Aber Einbrüche waren ihm laut Strafregister nicht fremd. Das Gericht verurteilte den Mann deshalb zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Zusammen mit einer Vorstrafe von sieben Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung bildete es eine Gesamtstrafe von zwei Monaten.

Ein kurioser Schuhdiebstahl

Außerdem verurteilte es den 35-Jährigen zu weiteren sechs Monaten Haft wegen eines kuriosen Schuh-Diebstahls. Der Angeklagte hatte am im Juni 2020 in einem Schuhgeschäft Schuhe angezogen, seine eigenen aber in einen Karton ins Regal gepackt. Als die Verkäuferin ihn fragte, ob er die Schuhe an seinen Füßen kaufen wolle, behauptete er, das seien seine eigenen. Um zu beweisen, dass es gebrauchte Schuhe seien, habe er einen Schuh ausgezogen und ihr die Sohle gezeigt, sagte die Verkäuferin. Mit nur einem Schuh am Fuß sei der Mann dann geflüchtet. Einen Portier an der Tür schob er zur Seite und schlüpfte unter dessen Arm hindurch ins Freie.

Der Angeklagte indes gab an, er habe beide Schuhe ausgezogen. Der zweite Schuh sei ihm aus der Hand gefallen, als er entwischt sei. Auf Socken sei er nach Hause gelaufen. Die Schuhe habe er verkaufen wollen, um Drogen zu kaufen. Die konsumiere er seit seinem 15. Lebensjahr, zuletzt Heroin. Da er nichts Konkretes geplant hatte, um von den Drogen wegzukommen, verweigerte ihm das Gericht eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung.

Angriff auf Polizisten

Ein Verfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung stellte das Schöffengericht ein. Laut Anklage hatten zwei Polizisten im September 2019 den Angeklagten und einen weiteren Mann auf einem Parkdeck in der Wiesenstraße gestellt. Sie hatten Hinweise, dass das Duo Jacken aus einem Bekleidungsgeschäft in der Schlossstraße gestohlen hätten. Als die Männer gefesselt werden sollten, sollen sie sich gewehrt haben. Aber der Beamte erinnerte sich vor Gericht nicht mehr genau.

Der Angeklagte hatte behauptet, ein Polizist habe ihn grundlos an die Wand gedrückt. Deshalb habe er „…loch“ zu ihm gesagt. Auf dem Parkdeck hätten er und sein Bekannter Flüchtlingen je zehn Winterjacken abgekauft und über dem Arm transportiert. Warum sie kontrolliert wurden, wüsste er nicht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.