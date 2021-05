Das hätte sich Helga Lippert 1958 nicht gedacht, dass sie beim Hüten der Kinder ihrer Tante den Mann kennenlernen würde, mit dem sie 60 Jahre lang verheiratet sein würde. Am Mittwoch feierte das Paar in seinem Haus am Sommerwald die Diamantene Hochzeit.

Bei der Tante in Hermersberg war zufällig ihr späterer Mann Kurt Lippert aufgetaucht. Er interessierte sich gleich für die junge Frau aus Biedershausen. „Daheim musste ich erst mal auf der Pfalzkarte gucken, wo Biedershausen liegt“, erzählt Kurt Lippert amüsiert. Zu der Zeit habe er noch keinen Führerschein gehabt. Die ersten Rendezvous waren deshalb zusammen mit den Eltern. Erst später bekam er den VW Käfer, um immer mal am Wochenende in den „hintersten Zipfel der Südwestpfalz“ zu fahren, wo die drei Jahre jüngere Braut auf ihn wartete. Vor allem die kurvige Strecke bei Schmitshausen ist dem heute 83-Jährigen noch lebhaft in Erinnerung.

Drei Jahre später war die Hochzeit angesagt. Eine Doppelhochzeit wurde es zusammen mit dem Cousin von Kurt Lippert. Im Jugendheim am Sommerwald wurde gefeiert mit einer sehr großen Schar an Gästen. Getraut wurde das Paar in St. Elisabeth. Das erste Kind kam drei Jahre später zur Welt und weitere drei Jahre später dann der zweite Sohn. Drei Enkelkinder und ein Urenkel konnten am Mittwoch dem Jubiläumspaar gratulieren.

Beide waren für Schuhhersteller tätig

Das junge Paar zog zu den Eltern von Kurt Lippert in eines der Siedlungshäuser am Häusel, wo Kurt und Helga Lippert heute immer noch wohnen. Zunächst begnügte sich das frisch verheiratete Paar mit einer kleinen Dachgeschosswohnung. Später wurde angebaut, wie am Sommerwald üblich. Und wie es in Pirmasens in den 60er Jahren ebenfalls üblich war, arbeiteten beide in Schuhfabriken. Wobei Kurt Lippert später zu dem Leistenhersteller Framas in der Rodalber Straße wechselte, der praktischerweise fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen war. Helga Lippert war 40 Jahre lang für Kennel & Schmenger in Heimarbeit tätig.

Das Paar verbrachte viele schöne Stunden beim Wandern und in Waldhäusern der Region. Auch im hohen Alter sind Kurt und Helga Lippert noch oft am Beckenhof anzutreffen. Und dorthin wollen die zwei auch, wenn die Corona-Beschränkungen gelockert werden. Die beiden wurden früh gegen Corona geimpft: Am ersten Tag des Impfzentrums auf dem Messegelände waren Kurt und Helga Lippert mit dabei. „Wir wollen wieder raus“, betont Helga Lippert.