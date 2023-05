Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor 50 Jahren, am 30. Mai 1970, gewann der FK Pirmasens sein erstes „Heimspiel“ in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga gegen Hertha Zehlendorf mit 1:0. Doch auch in diesem Jahr gelang dem FKP der Sprung in die Eliteklasse nicht. Robert Jung, damals Spieler, später Trainer des FKP, weiß den Grund.

Es lief an diesem letzten Mai-Samstag des Jahres 1970 die 14. Spielminute im Saarbrücker Ludwigsparkstadion, das der FKP als Heimspielstätte für die Bundesliga-Aufstiegsrunde