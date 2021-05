Vorreiter: Premiere in Pirmasens

Da können die Pirmasenser gleich doppelt stolz auf sich sein: Sie sind die ersten im Land, die ein Autokino auf die Beine gestellt haben, das am Freitag Premiere feierte, und außerdem findet hier am Sonntag pfalzweit der erste ökumenische Gottesdienst in der Corona-Krise statt. Beides geht auf dem Messplatz über die Bühne. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Kreativität. Und die ist hier offenbar vorhanden. Einen Film aus dem Auto zu schauen – daran können sich nur älterer Generationen erinnern. Einen Gottesdienst aus dem Auto feiern – das dürften bislang wohl kaum jemand erlebt haben. Beides ist dieses Wochenende möglich. Die Veranstalter vom Lager 14 zeigen dabei nicht nur Kreativität, sondern nehmen auch ein wirtschaftliches Risiko in Kauf. Aber Pirmasens wäre nicht Pirmasens, wenn nicht gleich wieder die notorischen Nörgler aus ihren Löchern gekrochen kämen. Die Preise zu teuer, der Messplatz ungeeignet, blablabla. Wer immer nur unnötig und unfundiert mosert, soll erst mal selbst versuchen, so etwas auf die Beine zu stellen – gerade in der aktuellen Zeit. Mir und vielen anderen geht die ewige Nörgelei auf den Nerv.

Markus Zwick: Doppelgänger aufgetaucht

Für einen klitzekleinen Moment blieb mir diese Woche das Herz stehen. Da erreichte uns doch am Mittwoch um 15.17 Uhr aus heiterem Himmel eine Mail, deren Betreff die Redaktion aus dem Krisenmodus in den akuten Alarmzustand katapultierte. „Markus Zwick hat einen neuen Job“, teilte eine PR-Agentur aus Baden-Württemberg mit. Wie, der Oberbürgermeister verlässt die Südwestpfalz und dreht Pirmasens den Rücken zu? Gar eine Flucht ins Nachbarbundesland? Was hat er nur ausgefressen? Bekommt er anderswo mehr Kohle? Fragen wie diese und anderen schießen Journalisten da blitzschnell durch den Kopf. Beim vollständigen Lesen der Nachricht und beim Betrachten des beigefügten Fotos beruhigt sich der Puls glücklicherweise wieder. Der Pirmasenser Oberbürgermeister hat einen Namensvetter. Der ist nicht nur neun Jahre Jünger, sondern sieht auch anders aus. Dieser Markus Zwick steigt als Sohn des Aufsichtsratsvorsitzenden als Vorstand in die familieneigene Johannesbad Gruppe ein. Ich habe keine Ahnung, warum uns diese Nachricht zugestellt wurde, aber darin wird besagter Markus Zwick folgendermaßen zitiert: „Ich bin eine neugierige Person. Herausforderungen gehe ich an, indem ich viel frage, gut zuhöre und dann beherzt anpacke. In dieser Hinsicht bin ich sehr pragmatisch.“ Das trifft irgendwie auch auf den Pirmasenser Markus Zwick zu.

Horeb: Was ist mit der Caritas?

Die Stadt sucht nach wie vor einen Betreiber für ein Quartiersbüro auf dem Horeb. Der Andrang ist offenbar überschaubar. Zumindest lässt sich so die Tatsache interpretieren, dass jetzt die Frist bis zum 6. Mai verlängert wurde, binnen derer sich potenzielle Interessenten melden können. Mit dem „Mittendrin“ in der Fußgängerzone und dem „P11“ im Winzler Viertel gibt es bereits zwei Quartiersbüros, deren Arbeit für sich spricht. Sie gehören zu den Aushängeschildern von Pirmasens. In beiden Einrichtungen beteiligt sich die evangelische Kirche. Was ist eigentlich mit den Katholiken? Oder noch genauer: Was ist eigentlich mit der Caritas? Ihr stünde es gut zu Gesicht, wenn sie sich auf dem Horeb engagiert. Seitdem das Caritaszentrum von den Räumlichkeiten der Pfarrei in der Klosterstraße in den Rheinberger gezogen ist, sind die alten Büros ungenutzt. Es wäre doch geradezu ideal, wenn die Caritas das Quartiersbüro auf dem Horeb betreiben würde und ganz nebenbei den Leerstand des kirchlichen Gebäudekomplexes beenden würde. Zuschüsse für die Renovierung der in die Jahre gekommenen Büros lassen sich sicher ebenfalls auftreiben. Ein Versuch wäre es zumindest wert. Vielleicht liest die Caritas ja auch diese Kolumne?

Leserfotos: Geduld gefragt

Liebe Leserinnen und Leser, Sie haben uns überrascht. Und zwar ausgesprochen positiv. Die Redaktion hatte Sie dazu aufgerufen, uns Fotos zu schicken, die ein bisschen von der aktuellen Situation ablenken sollen. Die Resonanz ist enorm. Weit über 100 Bilder haben uns erreicht. Wir haben schon etliche zusätzliche Sonderseiten veröffentlicht und es werden weitere folgen. Versprochen. Sehen Sie es uns bitte nach, dass angesichts dieser Bilderflut, der ein oder andere Fotograf sich etwas gedulden muss, bis eine seiner Aufnahmen veröffentlicht wird.