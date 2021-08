In unserer Wochenendkolumne geht es diesmal um das neue Zauberwort „Pop-up-Laden“, vergessene Plakate und die schöne neue Bankenwelt.

Die Bundestagswahl naht, zumindest die Briefwahl für dieselbe. Lange war Florian Bilic (CDU), der früh in den Wahlkampf gestartet ist, um sich bekannt zu machen, allein am Straßenrand. Nun bekommt er Gesellschaft: Auch Ferdinand Weber (AfD), Frank Eschrich (Linke) und Angelika Glöckner (SPD) haben schon plakatiert. Dabei gilt: Wer die Wahl(plakate) hat, hat die Qual. Besser an diesen oder jenen Laternenpfosten? Besser weit nach oben, wo keine Störer rankommen, oder besser weiter unten, wo man zwar gut gesehen wird, aber Edding-Schmierereien wie Zahnlücken und Hitler-Bärtchen riskiert?

Wahlplakate genießen große Aufmerksamkeit. Warum trägt der eine dieses Hemd, warum hat der andere diesen Hintergrund gewählt, wer hat Photoshop bemüht, und was will uns Ferdinand Weber mit dem Spruch „Zurück in die Zukunft“ sagen?

Die Öffentlichkeit ist streng mit Wahlplakaten, denn vieles in ihrem Dasein wird von Verwaltungen festgelegt: dass sie nicht überall hängen dürfen, dass sie nicht zu früh hängen dürfen, dass sie nicht zu lange hängen dürfen. Angeblich müssen sie sechs Tage nach der Wahl wieder weg sein. Denn wo kämen wir sonst hin, vorbei ist schließlich vorbei?

Für andere Plakate gelten die strengen Regeln offenbar nicht. So hängen auf den Parkplätzen von Pirmasenser Einkaufsmärkten beispielsweise noch Plakate, die darauf hinweisen, dass Irina Titova, die „Queen of Sand“, in die Pirmasenser Festhalle kommt. Das war ein toller Abend, und ich würde mir die Show jederzeit noch mal ansehen, aber das war halt schon am 30. Januar 2020. Anderthalb Jahre her.

Der Fitness- und Gesundheitsclub Springer wirbt noch für seine „Fitness Deal Days“. Mehr Sport ist immer gut, aber die Aktion lief wohl schon im vergangenen Oktober. Dass Plakate so lange hängen und vor sich hin verwittern, das kann doch nicht im Sinne der Auftraggeber sein.

Fragen lohnt sich: Süße Überraschung

Diese Woche hat mich in der Innenstadt ein Fall besonderer Kundenbindung erfreut. Ich betrat einen Laden und schnell war klar, mit mir ist hier kein nennenswertes Geschäft zu machen, denn ich wollte nur etwas fragen. „Haben Sie Pralinen aus eigener Herstellung?“, wollte ich wissen. Die Frau hinterm Tresen nickte. „Und stellen Sie auch Gutscheine aus?“, fragte ich, denn ich war auf der Suche nach einem Geschenk. Nicht für jetzt, sondern für in ein paar Wochen. Auch das mit dem Gutschein bejahte die Frau. „Gut, dann komm’ ich demnächst wieder“, sagte ich und war schon fast wieder zur Ladentür raus.„Moment“, sagte die Frau und reichte mir kurzerhand eine Praline herüber. „Das gehört bei uns zum Service.“ Augenscheinlich auch für Leute, die (noch) gar nichts gekauft, sondern nur was gefragt haben. Was für eine nette Geste, die garantiert im Gedächtnis bleibt.

Pop-up-Laden: Überraschung!

Spaziergang durch die Bahnhofstraße. Doch was ist das - eine Gucci-Einkaufstasche im Schaufenster? Daneben Vintage-Mode und Accessoires, ansprechend präsentiert. „Pop-up“ steht an der Schaufensterscheibe - und ein handgeschriebener Hinweis, dass dieses Wochenende geöffnet ist.„Pop-up“ ist das neue Trend-Wort, jetzt auch in Pirmasens. Damit will das Amt für Wirtschaftsförderung kreativ und kurzfristig Leerstände füllen, die Innenstadt attraktiver machen. Ziel ist, dass die „Aussteller“ langfristig heimisch werden. Ob das klappt? Abwarten. Ein Hingucker sind die Läden auf jeden Fall. Also: Augen auf und überraschen lassen.

Bankgeschäfte: Schöne neue Welt?

Das Wettrüsten hat begonnen. Sparkasse und VR-Bank brechen ins neue Zeitalter auf, etwa mit digitaler Geschäftsstelle und Kabinen für Videoberatung. Dabei will ein Teil der Kunden weiterhin in die gute, alte Filiale kommen. Und zwar spontan, ohne sich vorher telefonisch anzumelden, außerdem zu einem Menschen, nicht an einen Automaten. Zwar hat die Sparkassen-Hauptstelle schon lange nur noch halbtags geöffnet, daran gewöhnt haben sich aber längst nicht alle Kunden, wie man in der Bahnhofstraße immer wieder sieht. Lange Gesichter: „Jetzt hätt ich grad Zeit, aber es is zu.“ Vielen Kunden reiche der Kontakt über Telefon und Internet, betonen die Geldhäuser gern. Aber eben nicht allen.