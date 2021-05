Der Kampf gegen das Virus ist noch nicht gewonnen. Es bleibt die Frage: Endet eher die Pandemie oder wird Pirmasens eher einen Platz oder eine Straße nach seinem großen Sohn Hugo Ball benennen?

Coronavirus: Ich bin genervt und mache mir Sorgen

Liebe Leserinnen und Leser, geht es Ihnen wie mir? Ich kann das Wort „Corona“ bald nicht mehr hören. Nein, ich leugne das Virus und dessen Gefahr nicht, aber es geht mir gewaltig auf die Nerven. Vor rund einem Jahr habe ich als Journalist erstmals über das damals mir noch so gut wie unbekannte Virus geschrieben. Damals haben mir Schuhfirmen aus der Region erzählt, wie die Krankheit in China ihre Produktion gefährdet. Was danach kam, haben wohl weder meine Gesprächspartner noch ich so erwartet: Das Pirmasenser Traditionsunternehmen Peter Kaiser steht kurz vor dem Aus. Douglas sagt der Stadt Adieu. Zahlreiche kleine Unternehmen in der Südwestpfalz bangen um ihre Zukunft. Gastronomen sind (finanziell) am Ende. Das Virus hat uns im Griff. Die drohenden Folgen für die Südwestpfalz und die hiesige Wirtschaft bereiten mir Sorgen.

Offener Brief: Besser nicht am eigenen Ast sägen

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat sich kürzlich an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin gewandt. In einem offenen Brief fordert er eine Lockerungsperspektive. Das Stadtoberhaupt äußert in dem Schreiben seine Sorge, dass die Akzeptanz für die getroffenen Maßnahmen in der Bevölkerung zunehmend gefährdet ist. Damit hat er wohl recht. Aber nur mal zur Erinnerung: Wer hätte am liebsten in privaten Räumen ohne richterlichen Beschluss und ohne Gefahr im Verzug geschaut, ob sich dort mehr Menschen treffen als erlaubt? Und wer war es noch mal, der eine Ausgangssperre für Pirmasens verhängt hat, obwohl andere Städte in vergleichbaren Situationen darauf verzichtet haben? Wer war es noch mal, der schon früh strengere Besuchsregeln in Seniorenheimen wollte und vom Land eine Absage dafür kassierte? Genau, es war der Mann, der jetzt allen Ernstes davor warnt, dass die Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung schwindet.

Wenn Kommunalpolitiker den Schwarzen Peter in der Corona-Pandemie auf Bund und Land abschieben wollen, sägen sie am eigenen Ast. Sie riskieren das Vertrauen in die Politik(er).

Landtagswahl: Gibt keinen Grund für reine Briefwahl

Am 14. März sind Landtagswahlen. Wegen Corona rechnen die Organisatoren mit besonders vielen Briefwählern. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hätte die Stimmabgabe in Pirmasens am liebsten komplett per Briefwahl geregelt – aus Infektionsgründen. Falls es jemand nicht mehr präsent haben sollte: Dieser Mann forderte gerade erst vor ein paar Tagen von der Kanzlerin eine Öffnungsperspektive für den Handel. Um es mal stark verkürzt zu formulieren: So lange die Kunden bei Supermärkten Schlange stehen, gibt es doch wahrlich keinen Grund, eine reine Briefwahl zu fordern. In den meisten Pirmasenser Supermärkten dürfte wohl mehr Betrieb sein als in einem Wahllokal. Zu den Grundsätzen einer demokratischen Wahl zählt, dass sie nicht nur frei und geheim sein muss, sondern auch öffentlich. Es ist gut, dass der Landeswahlleiter Pirmasens und anderen Kommunen vor diesem Hintergrund eine klare Absage erteilt hat. Die Pandemie darf unsere demokratischen Grundrechte nicht weiter aushöhlen. Davon abgesehen: Wer seine Stimme per Brief abgeben will, wird daran ja nicht gehindert. Auch das ist gut so. Es besteht kein Grund für Aktionismus.

Hugo Ball: Ortsumgehung als Dadaismus?

Der Stadtrat diskutierte diese Woche über Hugo Ball. Die Kommunalpolitiker befassten sich nicht direkt mit dem großen und gleichermaßen umstrittenen Sohn der Stadt, sondern eher auf Umwegen. Sie suchten nach dem passenden Namen für eine Sackgasse. Zugegeben: Das würde der Bedeutung des Dadaisten nicht gerecht werden. Aber wie wäre es damit: Die geplante Ortsumgehung von Niedersimten könnte doch nach Hugo Ball benannt werden. So wichtig das Projekt vielen Niedersimtern und der FDP ist, bleibt es für andere doch Dadaismus in Reinkultur für knapp 30 Millionen Euro eine 1,5 Kilometer lange Umgehungsstrecke zu bauen, die zu einem Drittel über eine gewaltige Brücke von 82 (!) Metern Höhe führen soll – wobei das Bauwerk noch nicht mal steht. Wenn schon nicht die gesamte Strecke nach Hugo Ball benannt wird, dann wäre doch wenigstens die Brücke seiner angemessen, oder?