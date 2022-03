„Und, wie läuft es mit dem Fasten?“ – Mit dieser Frage werde ich gerade überall begrüßt. Ich bin total begeistert, wie viel positive Reaktionen ich erhalte und wie schnell das Thema Essen uns doch alle verbindet. Ich bin überrascht davon, wie viele Menschen sich jetzt über die Fastenzeit vorgenommen haben, auf bestimmte Sachen zu verzichten: Süßigkeiten, Alkohol, Fleisch, Wurst – alles ist dabei. Jede und jeder, mit denen ich mich unterhalte, hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Darüber, in welchen Situationen es besonders schwierig ist, auf eine geliebte (süße) Gewohnheit zu verzichten oder welchen Versuchungen man täglich ausgesetzt ist.

Auch in Sachen bessere und gesündere Ernährung haben mir viele Menschen ganz tolle Tipps gegeben, Rezepte geschickt und mich darin bestärkt, am Thema zu bleiben. Diese Anteilnahme motiviert mich ungemein und ich möchte sie an dieser Stelle gerne allen weitergeben, die sich ebenfalls ein oder mehrere Ziele in der Fastenzeit gesetzt haben: „Wir schaffen das!“ Denn wir alle tun das für uns, dafür, dass es uns besser geht.

Mit diesen Gedanken baue ich mich auf, gerade in Situationen, in denen die Versuchungen lauern. So wie am Mittwoch, da kam ich an einem Café vorbei und mir ist der Duft von frischgebackenen Waffeln um die Nase geweht. Das roch sooooo gut. Aber das geschnippelte Gemüse, das ich mir morgens vorbereitet habe, war auch sehr lecker – und lustig.

Dafür haben die Kollegen gesorgt: Ich habe die Gemüsebox auf den Schreibtisch gestellt und bin kurz aus dem Zimmer gegangen. Als ich zurückkam lief ein Kollege vorbei und fragte: „Und, was hast Du dabei?“ Voller Stolz habe ich die Box aufgemacht und danach Tränen gelacht: Sie war randvoll mit Süßigkeiten gefüllt, das Gemüse unter einer Schicht Schokoriegel vergraben. Der Kollege hat natürlich gleich ein „Beweisfoto“ gemacht. Ich hatte noch nicht fertiggelacht, da hat er die Sachen übrigens wieder eingesammelt – damit ich auch ja nicht in Versuchung komme.

Bleibt die Antwort auf die Eingangsfrage: Wie läuft es jetzt? Es läuft richtig gut. Ich schaffe es, die Süßigkeiten wegzulassen und auch meine Ernährung ist deutlich gesünder geworden. Was mich überrascht: Es macht Spaß, ich probiere viel Neues aus und in den meisten Fällen schmeckt es auch.

Das tägliche Intervallfasten habe ich wie geplant eingestellt, aber diese Woche tatsächlich zweimal morgens freiwillig das Frühstück weggelassen – und das ausgerechnet an meinen Sporttagen. Das hätte ich mir zuvor nie vorstellen können. Im Vorfeld war ich mir sicher, dass ich ohne Frühstück entkräftet von der Hantelbank rutsche, aber genau das Gegenteil war der Fall. Sport ohne Frühstück klappt super und auch danach ist es bei weitem nicht so, dass ich sofort eine Hungerattacke erleide. Ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Wochen so weiterentwickelt…