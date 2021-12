Die Stadtverwaltung und städtischen Einrichtungen sind zwischen den Jahren nur eingeschränkt geöffnet. Hier ein Überblick, was wann wo möglich ist.

An den Donnerstagen 23. und 30. Dezember schließen die Dienststellen – sofern nicht anders vermerkt – laut Stadtverwaltung jeweils um 16 Uhr.

Das Bürger-Service-Center am Exerzierplatz bleibt von 24. bis 26. Dezember sowie an Silvester und am Neujahrstag geschlossen. Donnerstag, 23. und 30. Dezember, schließt es bereits um 16 Uhr. Davon betroffen ist auch die Mobilitätszentrale der Stadtwerke . An den übrigen Tagen sind die Mitarbeiter des Service-Centers (Telefon 06331/842911) und der Mobilitätszentrale (Telefon 06331/876-260) zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch beziehungsweise per E-Mail (bsc@pirmasens.de) erreichbar. Auskünfte zum Fahrplan erteilt der VRN unter 0621/1077077.

Auf dem Wochenmarkt können Interessierte am Donnerstag, 23. Dezember, Lebensmittel einkaufen. Darüber hinaus schlagen die Händler regulär ihre Stände auch am Dienstag, 28., sowie am Donnerstag, 30. Dezember, und im neuen Jahr erstmals am Dienstag, 4. Januar, auf dem Exerzierplatz auf. Geöffnet ist jeweils zwischen 6 und 13 Uhr.

Wertstoffhof ab 27. Dezember geöffnet

Das Standesamt am Exerzierplatz ist von Heiligabend bis einschließlich Sonntag, 26. Dezember, sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Von 27. bis 30. Dezember sind die Mitarbeiter erreichbar. Donnerstag, 23. und 30. Dezember, ist das Amt bis 16 Uhr besetzt. Telefon 06331/ 842904; E-Mail standesamt@pirmasens.de.

Der Kartenvorverkauf des städtischen Kulturamts im Rathaus am Exerzierplatz ist bis 23. Dezember erreichbar. Von Heiligabend bis einschließlich Silvester bleibt das Amt geschlossen. Telefon 06331/842352, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de.

Der Wertstoffhof Ohmbach bleibt ab 24. Dezember geschlossen. Am Montag, 27. Dezember, ist von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet. An Silvester und Neujahr sind die Tore geschlossen. Im neuen Jahr hat der Wertstoffhof ab Montag, 3. Januar geöffnet. Eine Anlieferung ist jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr möglich. Mittwochs ist die Einrichtung zu. Samstags ist die Anlieferung von 8.30 bis 14 Uhr möglich. Telefon 06331/240824.

An Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr sind keine Einfahrten auf den Waldfriedhof möglich.

Dynamikum: 2G und Ticketreservierung

Das Dynamikum bleibt an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Es ist von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, geöffnet, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr. Es gilt die 2G-Regel und es besteht die Pflicht, vorab einen Termin zu buchen. Telefon 06331/239430, www.dynamikum.de.

Das Forum Alte Post bleibt ebenfalls an Heiligabend, Silvester und den Feiertagen zu. Am 29. und 30. Dezember ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet; Telefon 06331/2392716. Das Stadtmuseum Altes Rathaus ist bis einschließlich Montag, 3. Januar, geschlossen.

Die Tourist-Info im Rheinberger ist an Heiligabend, über die Weihnachtsfeiertage sowie an Silvester, Neujahr und am 2. Januar geschlossen. Von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, stehen die Mitarbeiterinnen zwischen 9 und 15 Uhr zur Verfügung. Telefon 06331/2394321.

Bücherei bietet Lesestoff für die Feiertage

Die Geschäftsstelle der Bauhilfe, Adam-Müller-Straße 69, bleibt an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am Montag, 27., Dienstag, 28., und Donnerstag, 30. Dezember, ist von 8 bis 12 Uhr sowie zusätzlich Donnerstag von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Am Mittwoch, 29. Dezember, bleibt die Geschäftsstelle zu. Telefon 06331/51290, E-Mail info@bauhilfe-pirmasens.de.

Die Stadtbücherei bleibt an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und Silvester geschlossen. Am Montag, 27., und Donnerstag, 30. Dezember, ist die Einrichtung von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 28., und Mittwoch, 29. Dezember, können sich Lesefreunde zwischen 10 und 16 Uhr mit Lesestoff versorgen. Telefon 06331/842358, E-Mail buecherei@pirmasens.de.