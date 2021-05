Zumindest in den nächsten drei Jahren wird es in Pirmasens keine Gelben Tonnen geben, obwohl die unbestritten umweltfreundlicher sind und weniger Dreck machen als die Gelben Säcke. Es mag ja stimmen, dass in der Kernstadt Hausbesitzer schon jetzt kaum wissen, wo sie ihre drei Tonnen für Bio, Papier und Restmüll unterbringen sollen. Natürlich würde eine vierte Tonne das Problem verschärfen. Warum aber am Stadtrand und in den Vororten die Gelben Säcke nicht durch Gelbe Tonnen ersetzt werden, erschließt sich dem Beobachter nicht.

Besser ein paar Gelbe Tonnen als gar keine

Es ist ein permanentes Ärgernis. Die Gelben Säcke reißen oder werden von Tieren angenagt, so dass sich der Inhalt auf den Bürgersteig oder die Straße entleert; oder der Wind weht die Säcke komplett nach irgendwo. Zudem: Auch Gelbe Säcke sind Plastikmüll. Warum also nicht wenigstens diejenigen Stadtteile und Vororte mit der Gelben Tonne ausstatten, deren Bewohner eine weitere Tonne leicht unterbringen können?

Stefanie Eyrisch, die Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat, warnt von einer Ungleichbehandlung der Bürger. Aber alle gleich zu behandeln, das geht sowieso nicht. Schon jetzt profitiert die Kernstadt – im Vergleich zu den Vororten – beispielsweise von kürzeren Wegen zu den Ämtern, einer besseren Busanbindung, von mehr Geschäften oder Ärzten. Warum also den Vororten die Gelbe Tonne vorenthalten, wenn sich alle einig sind, dass dies die bessere Lösung wäre? Warum Gutes verhindern, nur weil nicht jeder in den Genuss der guten Tat kommt?

Der Stadtrat muss tagen!

Muss der Stadtrat in reduzierter Besetzung, aber immerhin mit 23 Ratsleuten aus fast 23 Haushalten am 16. November wirklich tagen, wenn gleichzeitig Kultur- und Sportveranstaltungen abgesagt werden? Ja, er muss! Die Stadträte kontrollieren die Verwaltung, an deren Spitze OB Markus Zwick steht. Damit der nicht tun und lassen kann, was er will. Was dabei herauskommen kann, hat sich diese Woche gezeigt: Zwick und Landrätin Susanne Ganster hatten doch tatsächlich erwogen, gegen private Feiern härter durchzugreifen und dem Ordnungsamt das Recht einzuräumen, Bußgelder zu verhängen.

Aber wie soll das funktionieren? Familienfeiern im privaten Raum sind nicht automatisch verbunden mit Radau, Krawall und Sauferei – hier dürfte die Polizei ohnehin einschreiten. Wenn aber Onkel Werner und Tante Liesel in den eigenen vier Wänden ihre goldene Hochzeit feiern und dazu 20 Leute aus fünf unterschiedlichen Haushalten einladen, verstoßen auch sie gegen die Corona-Regeln. Aber dieser Verstoß wird nur bemerkt, wenn die Jubilare und ihre Gäste verpetzt werden. Und genau das ist der Punkt: ohne Denunzianten kein Einsatz des Ordnungsamts.

Der Verwaltungsspitze Grenzen zu setzen, auch dazu ist der Stadtrat gewählt. Wenn er denn will! Man darf gespannt sein, ob unsere Kommunalpolitiker das heiße Eisen „Eindämmung des Corona-Virus versus Unverletzlichkeit der Wohnung“ am 16. November anfassen und OB Zwick womöglich die Meinung geigen werden – oder ihn doch in seiner Haltung unterstützen.

Letzte Patrone

Es ist womöglich die letzte Patrone, die die Stadt im Lauf hat. Am kommenden Mittwoch verhandelt der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Klage der Stadt Pirmasens (und anderer) gegen das Land wegen der schlechten Finanzausstattung. Aber wie soll eine Entlastung durch Mainz funktionieren? Die Stadt Pirmasens liegt unter einem Schuldenberg von über 400 Millionen Euro. Diesen Berg abzutragen, das würde auch das Land überfordern.