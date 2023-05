Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erdnuss, Karotte oder Seepferdchen-Eis – trotz des seit Tagen anhaltenden Regens wartet auf die Pirmasenser so manche neue Sorte in den städtischen Eiscafés. Welche das genau sind und welches Eis die Pirmasenser am liebsten mögen – die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

„Am Anfang habe ich ein paar neue Sorten gemacht, aber seitdem draußen wieder geöffnet ist, bin ich gerade so mit den Standardsorten nachgekommen“, erzählt Patrick Zawierta