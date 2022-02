Vor dem Gebäude, in dem Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus untergebracht sind, versammeln sich die Bottenbacher gerne zum Feiern. Dieses Jahr soll es dort einen Musiksommer geben, der sich über mehrere Monate erstreckt.

Warum geht man in dieser für Veranstaltungen so unsicheren Zeit ein neues Projekt wie einen Musiksommer an? „Weil wir schon davon ausgehen, dass die Corona-Situation das Ganze zu dieser Zeit zulassen wird“, sagt der Bottenbacher Ortsbürgermeister Klaus Weber. Zumal es eine Freiluftveranstaltung sei. Außerdem mache sich eine große Lust auf Konzerte und Feste bei den Menschen bemerkbar. Der Plan sieht aktuell fünf einzelne Programmpunkte von Mai bis Oktober vor; außer im August soll in jedem dieser Monate eine andere Gruppe auf dem Dorfplatz musizieren. Der Förderverein Dorfgemeinschaft, dessen Vorsitzender Weber ist, versteht sich als Dachorganisation des Musiksommers, allerdings ist an jedem der Programmtage ein anderer der örtlichen Vereine federführend beziehungsweise für die Bewirtung zuständig.

Die Idee zum Musiksommer hatte der in Bottenbach lebende Mathias Schweitzer. „Auftritte und Proben waren ungewiss und sind es immer noch; viele trauen sich nicht, irgendwas zu planen“, sagt er. Dies sei ein wesentlicher Anreiz gewesen, den Musiksommer ins Leben zu rufen. Schweitzer ist nicht nur in der örtlichen Feuerwehr, sondern auch in mehreren Musikgruppen aktiv. In den meisten der Formationen, die beim Musiksommer spielen sollen, wirkt er selbst mit.

Auftakt mit Bottenbacher Projektorchester

Den Auftakt am 22. Mai macht das noch relativ junge Projektorchester Pro Concerto, das sich aus Bottenbachern zusammensetzt. Organisator an diesem Tag ist der Sportverein. „Wenn alle Mitglieder des Projektorchesters zusammen sind, sind das gut und gerne 30 Leute, die da mitspielen“, sagt Schweitzer. „Da sind auch Oboe und Waldhorn vertreten, das ist also richtig konzertant.“ Dies sei generell die Stilrichtung beim Musiksommer. „Wir wollen es eher etwas gediegener halten, keine Party-Mucke.“ Diese komme dann wieder nach dem Musiksommer, nämlich bei der Kerwe. Ein Gedanke hinter der Zusammenstellung sei auch gewesen, dass die jeweiligen musikalischen Akteure ungefähr gleich viele Besucher anziehen.

Für den 25. Juni wiederum ist ein Konzert des Akustik-Duos Double Shot geplant. Die beiden in Hornbach lebenden Musiker Stefan Hoor und Oliver Brill spielen Rockmusik, Irish Folk und Country. Mit Gitarre, Cajon, Akustikbass, Bassukulele und zweistimmigem Gesang präsentieren sie bei ihren Auftritten viele bekannte Lieder. Federführend an diesem Musiksommer-Tag ist die Straußjugend. Am 24. Juli soll die Stadtkapelle Zweibrücken nach Bottenbach kommen, an diesem Tag übernimmt der Feuerwehr-Förderverein die Organisation und Bewirtung. Es folgt der von den Fördervereinen des Kindergartens und der Grundschule organisierte Swing-Frühschoppen mit der Swing Collection am 11. September. Den Abschluss des Musiksommers und gleichzeitig die Eröffnung des Herbstmarkts markiert die Bigband Hornblowers am 2. Oktober. Dieser Tag wird von den Vereinen gemeinschaftlich organisiert.

Mit dem Nachbarort eine gemeinsame Bühne

„Man muss heutzutage bei solchen Veranstaltungen ja auch mal konzeptionell was Neues machen“, findet Beate Schnur, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Dorfgemeinschaft. „Es ist uns wichtig, dass wir Abwechslung schaffen.“ Mit dem Nachbarort Vinningen teilen sich die Bottenbacher eine Bühne samt Dach, die auch für die Musiksommer-Konzerte aufgebaut werden soll. Die Verkaufsbuden des Fördervereins Dorfgemeinschaft können laut Klaus Weber zu Beginn des Musiksommers aufgebaut werden und dann für alle Veranstaltungen bis Weihnachten stehenbleiben. So bleibe auch der Aufwand bei den einzelnen Konzerten überschaubar. Die Erlöse der Programmtage kommen dem jeweils organisierenden Verein zugute. „Alle profitieren davon“, sagt Weber. Den beim Musiksommer auftretenden Gruppen habe die Gemeinde angeboten, ihr Dorfgemeinschaftshaus für Proben zu nutzen. Im Gegenzug würden die Gruppen vergünstigt und zum Teil sogar kostenlos beim Musiksommer spielen, sagt der Ortsbürgermeister.

Ob es den Musiksommer im nächsten Jahr noch mal gibt, können die Organisatoren jetzt noch nicht sagen. Für eine Wiederholung gebe es jedenfalls schon interessierte Musikgruppen, sagt Mathias Schweitzer.