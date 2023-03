Aufgrund einer defekten Ampelanlage kam es in den frühen Freitagmorgenstunden zu einem Verkehrsunfall in der Bitscher Straße in Pirmasens. Ein 51-Jähriger aus der Südwestpfalz missachtete hierbei mit seinem Lkw im Kreuzungsbereich zur Adlerstraße die Vorfahrt einer 60-Jährigen Frau, die bereits in die Kreuzung eingefahren war. Bei dem Aufprall wurde der Wagen der Frau zirka 20 Meter nach vorne geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau hatte Glück im Unglück, sie wurde nur leicht an der Hand verletzt, erlitt aber einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.