Aus lang mach’ kurz und trotzdem spannend: Am Samstag geht in Kaiserslautern die Kurze Nacht der Kultur in Vertretung der Langen Nacht über die Bühne. Rund ein Dutzend Institutionen sind beteiligt und zahlreiche regional und überregional bekannte Künstler – alles natürlich unter strengster Beachtung der Sicherheitsauflagen. Hier ein ziemlich exklusiver Überblick der Aktivitäten – eine offizielle Programmübersicht gibt es in diesem Jahr nicht.

In der Kaiserslauterer Fruchthalle sind vier einstündige Konzerte geplant. Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einem Kinder- und Familienkonzert