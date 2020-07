Weil er während der Fahrt von einer Hornisse gestochen wurde, hat ein Autofahrer am Montagabend gegen 19.15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei auf Anfrage berichtete, rammte der Mann ein in der Steilgasse abgestelltes Fahrzeug. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 5500 Euro. Der Unfallfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.