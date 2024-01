Ein alter Plüschbär, ein Sessel aus den 20er Jahren oder eine Kiste mit alten Fotos: Viele alte Gegenstände bleiben über Jahrzehnte in Familienbesitz und wechseln per Erbschaft ihren Besitzer oder werden samt Vorgeschichte auf einem Flohmarkt erstanden. Welche solcher Schätze sie zuhause haben, haben wir Passanten in der Pirmasenser Fußgängerzone gefragt.

Von ihren Schwiegereltern hat Ilka Schommers einst einen alten Entsafter mit großem Aufsatz bekommen, der sich noch heute in ihrem Besitz befindet. „Ich benutze ihn zwar nur noch selten, würde ihn aber nie weggeben oder sogar wegwerfen“, sagt sie. Der Entsafter stamme aus den 60er-Jahren und habe schon so manche Frucht aus dem Obstgarten der Schwiegereltern ausgepresst. „Das Gute an solchen alten Geräten ist, dass sie nie kaputt gehen. Eine solche Qualität bekommt man heute nur noch selten“, sagt Schommers.

Ilka Schommers Foto: Seebald

Bei Christa Mack ist es ein alter Schlafzimmerschrank aus den 20er-Jahren, den sie einst von ihren Großeltern geerbt hat. „Diesen Schrank aus massivem Holz haben sich meine Großeltern zu ihrer Hochzeit gekauft. Er steht mittlerweile bei mir im Keller und wird für ausrangierte Kleidung benutzt“, erzählt Mack. Auf den Sperrmüll geben würde sie ihn nie.

Christa MAck Foto: Seebald

Dass früher Sachen für die Ewigkeit gebaut wurden, findet auch das Ehepaar Petra und Florian Belschner. 33 Jahre alt ist ihre Küchenmaschine, die sie sich 1991 zu ihrer Hochzeit haben schenken lassen. „Unsere Tante hat die damals teure Küchenmaschine bezahlt und auch heute nutzen wir sie mehrmals in der Woche. Zurzeit machen wir gerne vegane Leber- und Teewurst damit“, erzählt Florian Belschner.

Florian und Petra Belschner. Foto: Seebald

Die Mutter von Samantha Röckel hat zuhause eine stattliche Sammlung an Schallplatten, wie ihre Tochter erzählt, viele von ihnen sind älter als Röckel selbst. „Meine Mutter hat in den 80er-Jahren Schallplatten von Michael Jackson gesammelt und früher habe ich sie mir gerne angesehen. Einen Schallplattenspieler gibt es dazu nicht, aber die Platten an sich würde meine Mutter nie wegwerfen“, so Röckel.

Samantha Röckel Foto: Seebald

Nach dem Tod ihrer Urgroßmutter hat sich Luisa Thalheimer irgendwann einmal auf deren Dachboden umgesehen – und eine braune Lederhandtasche gefunden, die ihr gut gefallen hat. „Die Tasche muss aus den 30er-Jahren sein, das Leder ist noch top in Schuss und heute ist ihr Schnitt auch wieder modern. Nur der Verschluss oben hängt ein wenig, den muss ich neu machen lassen. Wenn er erneuert wurde, werde ich die Tasche wieder benutzen“, sagt Thalheimer.

Luisa Thalheimer Foto: Seebald

Aaron Buss wiederum besitzt ein Röhrenradio aus den 30er- Jahren, welches er ebenfalls bei seiner Urgroßmutter auf dem Speicher gefunden hat. „Es ist nicht restauriert, funktioniert aber einwandfrei. Einen Platz dafür habe ich in meiner Wohnung noch nicht gefunden, sodass es jetzt leider nur im Keller steht“, berichtet er.