Nachdem sich die Pirmasenser Künstlerin Lisa Blügel durch den Abdruck ihrer Bilder in der Zeitschrift „Vogue“ schon weit über die Grenzen der Schuhstadt hinaus einen Namen machte, werden ihre Kunstwerke schon bald im Ausland zu sehen sein.

Erst vor einem Jahr hatte sich Lisa Blügel mit ihrer abstrakten Kunst selbstständig gemacht. Wenige Monate später erschienen ihre Werke unter dem Pseudonym „lizzblue“ in den britischen Juni-, Juli- und August-Ausgaben der „Vogue“. Mitte Juni schwärmte die Pirmasenserin im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Davor lief alles eher im Kleinen über Bekannte und nun hat es sich sehr schnell rumgesprochen, dass ich in der Vogue vertreten bin. Das ist einfach toll.“

Kurze Zeit später präsentierte die 28-Jährige erstmals ihre Bilder bei einer eigenen Vernissage. Neun Gemälde ihrer Serie „Zwischen Himmel und Meer“ schmückten für einen Tag den Kunsttunnel der MST Design & Service GmbH in Winzeln. Groß beworben, etwa über Social Media, hatte Blügel ihre Vernissage nicht. „Da es die erste war, wollte ich alles ein bisschen im Blick behalten“, berichtet sie.

„Ein fabelhafter Tag“

Reichlich Interesse an ihrer Kunst gab es trotzdem. „Es waren schätzungsweise 60 bis 70 Besucher. Die Stimmung war toll, die Gäste bezaubernd, es war ein fabelhafter Tag“, freut sich die Künstlerin über die gelungene Premiere. Zusätzlich haben sich durch die Vernissage einige Auftragsarbeiten ergeben, ergänzt sie.

Und schon bald kommen noch viel mehr Menschen – weit abseits ihrer südwestpfälzischen Heimat – in den Genuss von Blügels Gemälden. „Nächstes Jahr im April habe ich die Ehre, für einen Monat in einem staatlichen Museum in Ungarn auszustellen“, verrät sie. Ergeben habe sich diese Gelegenheit durch den Pirmasenser Künstler Ralf Leidinger, wie Blügel erzählt: „Er hat mich an die Artfactory Graz vermittelt. Die organisiert die Ausstellung ,Save the World’ in der Kunstgalerie von Szombathely.“ Bevor es so weit ist, steht für die 28-Jährige noch einiges an Arbeit an. „Ich muss dafür jetzt erst einmal noch einige Bilder malen“, sagt sie mit einem Lachen.

Info

Mehr von Lisa Blügels Kunst gibt es auf ihrer Internetseite lizzblueart.de und bei Instagram unter „@lizzblue.art“ zu sehen.