Bildung ist auch die Vermittlung von digitaler Kompetenz. Um digitaler zu werden, hat das Land Geld für Pirmasenser Schulen zur Verfügung gestellt.

„Mit Kreide an der Tafel kann man keine digitale Kompetenz vermitteln“ – Kerstin Belyea, Leiterin der Berufsbildenden Schule, brachte am Donnerstag das Thema Digitalisierung auf den Punkt. Abteilungsleiter Martin Brause hatte aus dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium die Zusage für einen Zuschuss über fast 750.000 Euro mitgebracht und so den Weg geebnet für weitere Modernisierungsmaßnahmen an drei Schulen.

Was machbar ist, zeigt die Ausstattung der umfassend sanierten BBS mit Glasfaseranschluss, WLAN-Ausleuchtung, digitalen Tafeln und Projektionsmöglichkeiten in jedem Saal. „Schule hat den Bildungsauftrag, digitale Kompetenz zu vermitteln, um sich in der immer stärker digitalisierten Lebenswelt zurecht zu finden. Seit Februar können wir jetzt endlich dieses Equipment nutzen“, freute sich Belyea. Plakativ formulierte Oberbürgermeister Markus Zwick die jüngsten Veränderungen: „Vor einigen Jahren waren wir noch in der Steinzeit, jetzt sind wir in der Zukunft angekommen“, schwärmte er und zeigte sich stolz darauf, wie man gemeinsam in Pirmasens das Thema angepackt habe. Die Stadt könne nur dann erfolgreich sein, wenn auch erfolgreiche Bildungsarbeit geleistet werde. Digitale Kompetenz sei dabei zu einem der wichtigsten Themen geworden. Auch Martin Brause, betonte, dass Digitalisierung Bestandteil gerechter Bildung sei. Brause hatte zusammen mit Ulrich Dexheimer, Vorstandssprecher der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, die Förderzusage überreicht.

Zehn Prozent tragen die Schulen

Von den 750.000 Euro aus dem Digitalpakt des Bundes werden neben der BBS auch die Landgraf-Ludwig-Realschule Plus und das Immanuel-Kant-Gymnasium profitieren, indem die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen geschaffen werden. Es ist die vierte Tranche eines Gesamtbetrages von 2,4 Millionen Euro für 15 Schulen in Pirmasens. In Rheinland-Pfalz stehen 240 Millionen Euro aus diesem Bundesmitteln zur Verfügung, Bedingung ist die Aufstockung mit einem zehnprozentigen Eigenanteil der Schulträger.