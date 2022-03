Am frühen Freitagabend fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Golf die L478 von Rumbach kommend in Richtung Fischbach bei Dahn. Weil sie von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, fuhr sie in Höhe des Biosphärenhauses über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Durch den Aufprall überschlug sich der Golf und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin verletzte sich so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der total beschädigte Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt, dass sich der Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich bewegt.