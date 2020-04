„Jetzt trifft es nicht mehr allzu viele in Pirmasens!“ Mit der Regelung, dass Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ab nächster Woche wieder öffnen dürfen, kann Erich Weiss, Sprecher des Einzelhandelsverbands Pirmasens-Südwestpfalz, leben. Geschlossen bleiben müssten dann in der Pirmasenser Innenstadt wohl nur noch die großen Bekleidungshäuser H & M und C & A. Er hoffe, dass bis Ende Mai auch diese Häuser wieder geöffnet werden können, um zum Normalzustand im Handel zurückzukehren.