Schon wieder war ein Fernsehteam in Pirmasens unterwegs. Wer sich an schreckliche Aufnahmen von Privatsendern erinnert, kann durchatmen. Der SWR will in seinem Beitrag, der am Freitag ausgestrahlt wird, die schönen Seiten der Stadt zeigen.

Vor rund einem Monat war SWR-Moderatorin Anna Lena Dörr für sechs Tage in Pirmasens. Noch Wochen nach dem Besuch berichtet sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ von vielen positiven Eindrücken, die sie mitgenommen hat.

Für das Format „Expedition in die Heimat: Ein Wochenende in Pirmasens“ besucht sie den deutsch-französischen Wochenmarkt, stellt sich einem Erlebnis-Parcour im Science Center Dynamikum, entdeckt wegweisende Kunst in der größten Rizzi-Galerie in Deutschland ebenso wie die Wurzeln des Dadaisten Hugo Ball.

Einen Abstecher nach Hinterweidenthal machte das SWR-Team, um dort die chilenische Mosaikkünstlerin Isidora Paz Lopéz zu treffen, die mit ihrer „Vogeltreppe“ das Stadtbild mitprägt. Ein Termin im Sterne-gekrönten Restaurant „Brasserie“ steht ebenso auf dem Terminkalender wie der Besuch im „Café Hutschachtel“. 111 Jahre gibt es mittlerweile die Pirmasenser Schuhfirma Werner – auch dort schaut Anna Lena Dörr in den sechs Tagen vorbei, in denen sie in Pirmasens ist. Aus all den Eindrücken ist ein 45-minütiger Film entstanden.

Die SWR-Moderatorin lebt im Saarland und kennt Pirmasens. Schon vor sieben Jahren war sie für einen Beitrag hier. Seitdem habe sich in der Stadt unheimlich viel getan. Beispielhaft erzählt sie, dass sie damals in der jetzigen Jugendherberge war. Zu dem Zeitpunkt wurde sie gerade entkernt, heute sei sie ein richtiges Schmuckstück. Mit ihrem Beitrag wolle sie Lust darauf machen, Pirmasens zu besuchen.

Bei ihr selbst hat das übrigens schon geklappt: „Ich will mit Freunden wieder nach Pirmasens kommen.“

TV-Tipp

„Expedition in die Heimat: Ein Wochenende in Pirmasens“ wird am Freitag, 10. Juni, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Die Sendung steht danach in der ARD Mediathek zur Verfügung.