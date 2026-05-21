Ganz im Sinne des Beinamen Schuhstadt stehen in der Pirmasenser Fußgängerzone mehrere Bänke, die an die einst glorreiche Schuhindustrie erinnern. Nun gibt es eine weitere dieser Schuhbänke vorm Alten Rathaus. Erkennen kann man sie schon von weitem: Ein Pump aus Stahl bildet den Rahmen, Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus geölter Eiche.

Die erste Schuhbank wurde 2023 anlässlich des 260. Geburtstags der Stadt aufgestellt. Das neueste Stück wurde ebenfalls von der Schülerfirma BBS Kreativ der Berufsbildenden Schule Pirmasens gebaut. „Das ist auch für uns ein schönes Projekt und es ist wichtig für die Schülerinnen und Schüler, Wertschätzung für ihre Arbeit zu erfahren“, sagt BBS-Lehrer Timo Heim.

„Die Bänke sind inzwischen echtes Pirmasenser Stadtmobiliar – sie werden super angenommen“, schwärmt Heiner Wölfling. Er und Ralf Müller sind dafür verantwortlich, dass ab sofort zwei Schuhbänke am Schlossplatz stehen. Die beiden Pirmasenser Unternehmer haben das Stück gespendet. „Optisch ist das absolute Identifikation mit der Stadt“, lobt Müller.