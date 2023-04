Zwischen Höheinöd und Waldfischbach-Burgalben wurde ein jugendlicher Rollerfahrer auf der Kreisstraße 24 von einem Auto bedrängt, stürzte und verletzte sich schwer. Der Fahrer fuhr davon. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag, so die Polizei. Der 16-Jährige war mit seinem Roller von Höheinöd unterwegs nach Waldfischbach-Burgalben. In einer Linkskurve wurde er von einem Auto überholt, das ebenfalls in Richtung Waldfischbach unterwegs war. Der Fahrer fuhr mit seinem Wagen so dicht an dem Roller vorbei, dass der Jugendliche strauchelte, von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der 16-jährige brach sich das Handgelenk, er zog sich Prellungen und Quetschungen zu und wurde ins Krankenhaus nach Pirmasens gebracht. Der Autofahrer, der ihn überholte, kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr einfach weiter. Den Schaden am Roller gibt die Polizei mit 800 Euro an. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06333 9270.