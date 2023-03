Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in einer Gaststätte in der Schäferstraße wurde ein 43-Jähriger Pirmasenser am frühen Sonntagmorgen von seinen Angreifern bewusstlos geschlagen. Der Mann wurde ins Städtische Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Mehrere Beteiligte wurden ermittelt. Tatverdächtig soll eine 20-jährige Pirmasenserin sein. Die Polizei sucht nach Zeugen: Hinweise an Telefon 06331/5200.