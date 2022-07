Daniel Feuerstein ist 23 Jahre alt und kommt aus Hülzweiler im Saarland. Im Dynamikum haben wir ihn mit einer Kindergruppe getroffen und für unser wöchentliches Interview angesprochen. Darin erzählt er, was es mit seinem Ausflug nach Pirmasens auf sich hat und warum Placebos gegen Heimweh helfen.

Was machen Sie denn hier in Pirmasens?

Wir machen gerade einen Tagesausflug mit unserem Zeltlager hier im Dynamikum.

Was für ein Zeltlager ist das?

Das ist vom Karnevalsverein Hülzweiler, dem KV „Die Bollen“. Da machen wir jedes Jahr ein Jugendzeltlager, bei dem wir verschiedene Dinge unternehmen. Dieses Jahr haben wir das Thema Wissenschaft und da hat sich das Dynamikum eben super angeboten.

Was muss man als Betreuer für so eine Kindergruppe denn machen? Gibt es da Prüfungen?

Prüfungen nicht. Wir mussten ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben. Ich bin auch im Jugendvorstand tätig und heute sind da mehrere meiner Kollegen mit dabei, darunter auch viele Erzieher.

Wie lange machen Sie das schon und was finden Sie daran so interessant?

Ich habe mich schon immer für die Arbeit mit Kindern interessiert, beziehungsweise für ehrenamtliche Tätigkeiten. In den Karnevalsverein bin ich durch meine Freundin gekommen – da bin ich jetzt schon seit vier Jahren. Für mich ist das mein erstes Zeltlager, da die letzten beiden coronabedingt ausgefallen sind.

Wie reagieren denn jetzt die Kinder nach der langen Pause?

Denen gefällt das sehr gut. Man merkt aber auch so ein bisschen, dass die letzten zwei Jahre nicht so viel los war. Sehr viele hatten anfangs Heimweg und es waren auch sehr viele neue Kinder mit dabei, weil wir Kinder und Jugendliche nur bis 15 Jahre betreuen. Die Neuen haben sich am ersten Tag ein bisschen schwergetan, da haben wir aber unsere Tricks und Mittelchen, wie man das Ganze ein bisschen umgehen kann.

Würden Sie uns so einen Trick verraten?

Wir haben Heimweh-Tablettchen, also nur Placebos.

Und was steht heute außer dem Dynamikum noch auf dem Programm?

Wir sind eben erst angekommen, gegen 15 Uhr fahren wir wieder zurück. Dann gibt es heute Abend Mehlknödel zum Abendessen. Danach machen wir ein Lagerfeuer mit Stockbrot und um 22 Uhr ist Bettruhe angesagt.