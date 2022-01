Kevin Stotz ist neuer Cheftrainer und in Personalunion auch Sportlicher Leiter des FK Pirmasens. Der Fußball-Regionalligist nahm am Montagnachmittag den 31-Jährigen bis Juni 2023 als Nachfolger des Anfang Dezember entlassenen Patrick Fischer unter Vertrag. Stotz war bisher Co-Trainer des Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der Inhaber der Trainer-A-Lizenz arbeitete als Videoanalyst, Scout und Jugendcoach bei der TSG Hoffenheim und beim FC Bayern München. Als Assistent von Felix Magath war der Walldorfer zudem in China tätig. Stotz bringt auch einen Co-Trainer mit: Dominik Böckli (bisher FV Brühl).