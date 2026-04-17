Die Sonderausstellung „Das Dorf Pirmasens“ im Stadtmuseum Altes Rathaus zeigt die frühe Geschichte der heutigen Stadt. Zu sehen ist sie bis Sonntag, 28. Juni.

Die Ausstellung beleuchtet die Entstehungsgeschichte von der ersten Ansiedlung bis zur Landgrafenzeit, wie die Stadt Pirmasens mitteilt. 1763 wurde Pirmasens von Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt zur Stadt erhoben; bei seinem Tod im Jahr 1790 zählte Pirmasens rund 9000 Einwohner. Zuvor war Pirmasens ein Pfarrdorf mit einer kleinen Kirche und 30 bis 40 Häusern gewesen.

Wie lebten die Menschen zu jener Zeit, wer waren die ersten Einwohner, und welche Schicksale hatten sie zu erdulden? Auf diese Fragen soll die Wechselausstellung Antworten liefern und Einblick in Zeit geben, als zum Zwecke der Eichelmast noch Schweine gehütet wurden, manche der ärmeren Einwohner in Felsenwohnungen hausten und die ersten Wirtshäuser entstanden.

Aquarelle zeigen Ansichten des Dorfes

Bebildert ist die Ausstellung mit Aquarellen von Ernst Martin. Rund 100 dieser Bilder hat der Heimatforscher Oskar Schäfer gesammelt. Sie zeigen liebevoll gestaltete Ansichten von Pirmasens; vergessene Gebäude und Straßen, die dem Betrachter ein Gefühl für das ehemalige Aussehen des Dorfes vermittelten, schreibt die Stadt.

Info

Die Sonderausstellung ist bis Sonntag, 28. Juni, im Stadtmuseum Altes Rathaus, Hauptstraße 26, zu sehen. Geöffnet ist die Einrichtung dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 2,50 Euro, Kinder haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Für Fragen steht das Stadtarchiv unter der Telefonnummer 06331 842299 oder per E-Mail an stadtarchiv@pirmasens.de zur Verfügung.