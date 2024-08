Jona Kowatzki bummelt durch die Fußgängerzone. Im Interview spricht sie über ihre Reise in die Türkei und ihre Liebe zum Fußball.

Guten Tag! Verraten Sie mir mal etwas über sich…

Ich bin die Jona, 23 Jahre alt und komme aus Lemberg. Ich arbeite bei der Drogerie Müller.

Und jetzt haben Sie Urlaub?

Diese Woche habe ich noch Urlaub. Wir sind am Samstag aus der Türkei zurückgekommen. Diese Woche genieße ich jetzt einfach noch in der schönen Pfalz.

Was haben Sie noch vor in Ihrem Urlaub?

Ich freue mich auf die Spiele des 1. FC Kaiserslautern. Das ist immer eine schöne Ablenkung zur Arbeit.

Wer ist alles mit dabei?

Mein Papa und ich.

Sind Sie schon lange Fans des 1. FC Kaiserslautern?

Ja! Wir sind Dauerkartenbesitzer und holen uns jedes Jahr eine neue Dauerkarte. Wir genießen dann den Abend zusammen und feiern natürlich den Sieg.

Sind Sie generell ein fußballbegeisterter Mensch?

Ja, schon als kleines Mädchen hat mich das interessiert.

Haben Sie auch schon selbst gespielt?

Leider nicht! Mein Vater und ich schauen die Spiele und lieber an, als dass wir selbst spielen.

Und wie war es in der Türkei? Wie lange waren Sie denn dort?

Wir waren neun Tage dort, und es war sehr schön. Es war warm und die Leute waren total toll. Das Wetter hat immer gepasst. Die Luft war besser als in Deutschland im Sommer, das muss ich ehrlich sagen. Hier ist die Luftfeuchtigkeit so hoch und in der Türkei gar nicht. Es ist nicht so drückend, das ist viel angenehmer. Man kann ja im Urlaub auch immer gleich in den Pool oder ins Meer springen.

War das ein All-inclusive-Urlaub?

Ja, genau. Das Hotel war toll. Viel Essen, viele Getränke und die Leute waren eben sehr gastfreundlich. Sie helfen gleich, wenn man Probleme hat oder man etwas bemängeln möchte. Da wird sich sofort drum gekümmert. Und wenn man Wünsche hat, zum Geburtstag zum Beispiel, wird sich auch gleich drum gekümmert. Insgesamt halte ich die Türkei für sehr familienfreundlich.

Ok, alles klar. Dann herzlichen Dank fürs Mitmachen und noch einen schönen Urlaub!

Dankeschön!